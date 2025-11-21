賴清德大啖日本海鮮登外媒！日議員吃滷肉飯致意：德不孤必有鄰 中國跳腳嗆聲了

總統賴清德大啖日本海鮮登外媒，日議員吃滷肉飯致意：德不孤必有鄰。圖／取自賴清德臉書

日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中國強烈反彈，繼旅遊警示後，19日又以「放射線檢驗不充分」為由，停止進口日本水產品。總統賴清德昨日在臉書PO照表示，午餐吃壽司與味噌湯，還有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發熱烈回響，甚至登上各大外媒版面，再度引發中共不滿。

賴清德曬出午餐照 支持日本海產

總統賴清德昨（20）日分享午餐照表示，午餐是壽司和味噌湯，還有來自鹿兒島的鰤魚及北海道的帆立貝，網友紛紛留言，「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理！」、「力挺日本海鮮，真好吃！」、「台日友好吃起來」。

廣告 廣告

總統賴清德昨日分享午餐照表示，包括壽司和味噌湯，還有來自鹿兒島的鰤魚及北海道的帆立貝。圖／取自賴清德臉書

賴清德吃海鮮登外媒 日議員吃滷肉飯致意：德不孤必有鄰

總統賴清德以實際行動力挺日本海鮮，不僅登上多家日本媒體版面，也受到《CBS》、《路透社》等國際外媒相繼報導，引發熱議。對此，日本參議員梅村瑞穗在社群平台X上轉發賴清德的貼文，並以台灣美食回應支持，她寫道「明天午餐我打算吃台灣的滷肉飯和芒果，德不孤，必有鄰，十分感謝。」展現台日之間的友好與互相聲援。

日本參議員梅村瑞穗吃滷肉飯與芒果致意，直言「德不孤必有鄰」。圖／翻攝自X

東急田園都市線驚見快訊 台灣網友讚：最好的宣傳！

一名台灣網友在社群平台Threads上直呼「這真的是最好的宣傳！」他表示，自己搭乘東急田園都市線時，看到新聞跑馬燈播出《共同社》快訊，標題為「台湾総統、すしランチで日本支援」（台灣總統以壽司午餐支持日本），並附上賴清德手持生魚片壽司的照片。快訊內容以日文指出，賴清德午餐選擇了鹿兒島比目魚與北海道干貝，表達對日本漁業的支持。

此文一出，網友紛紛回應，「在電車放出來有點強力」、「跟著賴總統一起支持日本台日友好」、「就是要這樣表態， 挺我們的盟友才不會心寒！」、「這次真的支持賴總統了！」、「這效果真的很好，非常即時」，另還有網友表示，在秋葉原及其他車站也有看到相關畫面。

東急田園都市線驚見快訊「台灣總統以壽司午餐支持日本」，台灣網友讚：最好的宣傳！圖／翻攝自threads

日本網友大讚台日友好 台灣和中國果然是兩個國家

對於賴清德大啖日本水產一事，日本網友也紛紛大讚台日友好，直呼「台灣和中國果然是兩個國家」、「謝謝台灣，台日友好」、「週末我打算去買一些台灣鳳梨，聽說很好吃」、「台灣是真朋友，在危難之際伸出援手」、「每當我們遇到困難時，台灣總是在身邊」、「看到台灣人溫和的舉止，我相信是一個截然不同的國家，不會威脅、恐嚇，踐踏別人尊嚴。我們永遠不會忘記你們在救災時給我們的幫助。願我們長久地和諧共處下去。」

美駐日大使挺日本海鮮 重提北京禁令：美國會再次與盟友站在一起

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）近日也加入「挺日本海鮮」行列，公開抨擊中國對日本水產品的壓力策略，葛拉斯表示，對北京而言，「改掉以脅迫手段行事的習慣並不容易」，並直指中國過去禁止日本海鮮進口「本就缺乏正當性」。他強調，美國先前已支持日本，這次也不例外，「我們會再次與我們的盟友站在一起」。

葛拉斯其後更在社群平台X上重貼一則今年5月1日的舊文，並寫下「週四回顧，上一次北京禁止進口日本海產的情景」，在此貼文中，他與美國前總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller）一同品嚐北海道帆立貝，刻意用筷子夾起品嘗，並嘲諷北京的禁令稱「這是一道完美的開胃菜，但如果你在北京用餐，那就另當別論了。」貼文最後還加上「#seafoodbansucks（抵制海鮮超蠢）」標籤，再度展現美方力挺日本的態度。

美國駐日大使葛拉斯再次分享今年5月吃北海道帆立貝的照片。圖／翻攝自X

中國跳腳「作秀改變不了台灣是中國的」 林佳龍批經濟霸凌

針對賴清德展現挺日立場引發國際關注，中國外交部20日在例行記者會上作出回應。發言人毛寧宣稱，「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

我國外交部長林佳龍同日在立法院答詢時則強烈反擊。他指出，中國以經濟手段脅迫、霸凌其他國家的案例「不勝枚舉」，幾乎將一切議題武器化，這樣的作法「不文明，也不民主」。林佳龍強調，台灣必須在此關鍵時刻支持日本、穩定區域局勢，以共同阻止中共的霸凌行為。

專家：「高市時代」可望成形 籲台灣把握契機、深化台日合作

科技專家許美華近日在臉書發文，對日本自民黨總裁高市早苗的高民意支持度大表讚賞，直言「這樣就對了」。她指出，高市早苗以鮮明、堅定的個人風格在日本政壇脫穎而出，目前支持度高達七成，這在日本政治中極為罕見，「即使是當年她的師傅安倍晉三都達不到」。

許美華提到，日本在過去20年內更換超過10位首相，近5年甚至多次出現「首相短命」現象，政局動盪反覆。她分析，如今高市的高支持度，有望終結這段政治不穩的周期，開啟一個強硬面對中國、積極介入印太事務的新「高市時代」，備受期待。

針對台日關係，許美華也向賴政府喊話，呼籲務必把握此一「歷史契機」，在既有的民間台日友好基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦等領域，建立更具體的合作架構。她認為，「高市早苗擔任首相的未來幾年，對台灣非常重要。」



回到原文

更多鏡報報導

羅唯仁疑帶台積電機密回鍋Intel！前工程師揭3原因：恐很棘手 國科會回應了

點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺 男5字道歉盼解封聯絡

早產女嬰不治亡！母心碎「2.5h手術做了7h」盼真相 醫毫無解釋僅回4字