賴清德大啖日本生魚片後 福島核食全解禁 醫怒批沒顧及國民情感
賴清德總統前天秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島5縣核食管制解禁。時事評論家、醫師沈政男怒批，總統應顧及國民感情，但賴從「終戰說」、「沒有光復節」到秀生魚片，讓對日本仍反感，與對中國有感情的民眾作何感想。
日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總統前天才秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。
沈政男指出，高市在國會被在野黨質詢應該不是套招，而是即席表現；且從那位議員反覆問了幾次，高市才講出來，也能看出是當場決定講出來。而高市的講話是指，若巴士海峽被封鎖，且是軍艦所為，那就是緊急事態，可以出兵。
而高市之所以這樣講，就是要展現抗中強硬立場，且要超過她的師父安倍，因為她是第一位日本女首相，一定要坐好這個位置。然從她先前跟各國領袖互動，尤其川普，能看出因過度在意誇張表現；對美國過度熱情，而對中國，又過度強硬。
他進一步表示，高市的言論使得旅遊與水產受到影響了，日本飯店房價這幾天下跌了許多。賴清德還吃了日本生魚片，接下來大概準備吃日本牛肉，因為會被禁止輸中。高市現在仍不願撤回那一席話，因為那就遜掉了，問題是，能撐多久？
日本在中美台三方之間該如何自處，顯然日本人也辦法想得太遠。高市當然想要推進安倍那一套親美抗中論述，問題是日本經濟要先搞好，不然政治與外交很難施展。然後現在日本旅遊業先受到打擊了。
針對我國全面解禁福島5縣核食管制，沈政男說，政府說過去十多年抽驗日本20多萬件，全部合格；但合格不等於零檢出，而是在容許值範圍內；目前除中國、俄羅斯與南韓未完全解禁，其他國家已回歸一般管理，若不放心仍得注意產地。
但挺日是這樣，如果你是網友，愛怎麼吃生魚片是你的事，問題是賴清德是總統，應該顧及國民感情。從「終戰說」、「沒有光復節」，到秀出生魚片（有沒有吃不知道），會讓對日本仍反感，與對中國有感情的民眾作何感想，值得多加思考。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
被判10年以下恐衝擊藍白合？郭正亮曝「柯文哲動向」 頭號目標是這件事
針對媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，民眾黨前主席柯文哲一審判決「將成藍白合變數」一事，前立委郭正亮透露，這個觀點確實是對的，不過據他（郭正亮）了解，柯文哲如果一審被判10年以下，會基於「調養身體」、「幫議員站台」的考量住到南部去。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，吳子嘉對於柯文哲將成藍白合變數的分析是對的，不過考量到判決書至少有300頁、辯論庭又落......風傳媒 ・ 1 天前
南市議員李宗霖大喜之日 「賴氏幽默」賀詞笑翻親友
台南市無黨籍市議員李宗霖與律師陳嘉伶昨天舉行婚禮，席開近百桌，現場貴賓雲集。總統賴清德也特別獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，並以過來人身份提醒倆人未來要相互包容、體諒，不要以質詢和辯論的方式對待對方，政治和法律需要講道理，但愛情和家庭最好不要，一翻「賴氏幽默」的賀詞，笑翻會場上千親友。自由時報 ・ 14 分鐘前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
挖子尾自然保留區候鳥南遷中繼站 親子同遊紅樹林奇幻世界
記者古可絜／綜合報導 位於新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區，每到秋冬時節都會成為候鳥南遷的重要中繼站。為讓民眾更深入棲地、親近候鳥，新北市農業局特青年日報 ・ 1 天前
經部獲全球百大科技研發獎7項大獎 連續18年獲獎數破百
臺灣深厚的創新研發實力在國際舞台再度大放異彩發光發熱！經濟部今（廿一）日宣布，素有研發界奧斯卡獎美譽的2025年全球百大科技研發獎（R&D100Awards），在經濟部經費支持下，共有六項技術榮獲七項大獎，包含工研院拿下三項大獎，紡織所一項、金屬中心一項（另拿下特別獎）、資策會獲獎一項，聚焦AI、生醫、資通訊等領域，研發成果豐碩。與勞倫斯利佛摩國家實驗室（LawrenceLivermoreNationalLaboratory）、阿爾貢國家實驗室（ArgonneNationalLaboratory）等國際重量級機構並列，臺灣創新研發實力再度成為全球矚目焦點。經濟部表示，創新研發是推動臺灣產業穩健發展的關鍵動能，經濟部長期支持各項科技研發，並專注於促進技術成果轉化為實際應用， ...台灣新生報 ・ 1 天前
遠雄 年底迎交屋潮
遠雄（5522）年底新案邁向交屋高峰，加上新壽確定分手T17、T18，擁有北士科概念題材的遠雄，上周漲幅擴大，價量齊升，21日收跌在56.9元，周漲幅3.27％，站穩周線及月線，周K值自低檔區向上穿越D值呈黃金交叉，呈多頭排列；三大法人上周買超372張，其中以外資買超212張最多。工商時報 ・ 10 小時前
韓國輕生率超高！歌手哀悼親姐：她不脆弱是生活太難
金曲樂團滅火器主導策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」邁入第5屆，22日正式回歸樂天桃園棒球場，活動兩日共吸引近3 萬5000人次入場享受音樂。在滅火器的號召下，韓國大勢樂團 SE SO NEON、04 Limited Sazabys、吟唱詩人李瀧等卡司全數登台。其中，李瀧在台上致詞時向已故親姐致意，感動全場。中時新聞網 ・ 5 小時前
野生阿北的SOP又啟動 她喊：柯文哲樓下坐鎮！黃國昌主席大夢該醒了？
民眾黨主席黃國昌22日說，柯確實有在台玻大樓工作，但不是在黨部，「離我們非常近，有事情要討論的時候，隨時都可以找得到他。」對此，媒體人詹凌瑀直呼，太上皇樓下坐鎮！黃國昌的主席大夢該醒了？三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
南部7成企業搶AI人才！勞動部助你「問對問題」秒上手
AI浪潮席捲全球，許多公司行號急著想導入應用自己的產業，卻苦尋不到AI人才。勞動部高屏澎東分署發現這個人力缺口，於是成立「AI智慧商務產業人才培訓據點」，提供免費課程，主打「即學即用」，今年首期班學員已經學程並產生實績，有學員面試時僅費時15分鐘，就完成指定簡報順利進入下一關，也有學員把所學Chatbot技術，實際應用在自家電商的客服上。中時新聞網 ・ 3 小時前
《娛樂世界》注入魔幻魅影 戴佩妮拿原創電影歌曲獎
【時報-台北電】最佳原創電影歌曲昨由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」 戴佩妮首次創作電影主題曲，當時她尚未看過成片，只依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將范冰冰在片中念誦的經文，以及導演收錄的遊街原始音檔融入歌曲。張吉安盛讚她替〈布秧〉注入「魔幻與魅影」，彷彿天上掉下來的地母，帶著神聖氣息，完美呼應影片神祕的氛圍，「第一次寫電影歌曲就入圍、得獎，厲害的是她不是我。」 戴佩妮坦言此次是新鮮的挑戰，導演只提供一張電影海報與簡短概念文字，讓她完全依靠想像展開創作，而張吉安提出要親自寫詞，更讓她覺得安心，「如果沒有這副詞，我沒辦法讓整首歌有對電影那麼強的代入感，畢竟我不知道劇情，也沒看過畫面。」此外，最佳原創電影音樂由張震主演電影《幸福之路》法國作曲家Charles Humenry獲得。（新聞來源：中國時報─報導孫伊萱）時報資訊 ・ 2 小時前
PIMCO把脈AI：燒錢搶算力 單靠創意「煉金」？3大隱憂正浮現
上週 (11/17-11/22) 全球股市聚焦科技巨頭的 AI 佈局與財報表現。品浩（PIMCO）經濟學家衛艾婷 (Tiffany Wilding) 在最新觀點中指出，AI 應用正加速落地，企業在供應鏈轉移之際，試圖透過鉅亨網 ・ 3 小時前
《娛樂世界》陳淑芳年齡無限制要演一輩子
【時報-台北電】86歲陳淑芳榮獲金馬獎終身成就獎，由《孤味》3姊妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳合體獻獎給「媽媽」，介紹影片中，直接邀請陳淑芳來演出，她一一念出1957年至今她演出所有電影的角色名，經典電影讓人回味，她自豪表示：「都是我陳淑芳演的喔。」 陳淑芳在眾人掌聲中上台領獎，擁抱「女兒們」感動落淚，徐若瑄也跟著哭了。陳淑芳第一句話就是說「我是演員陳淑芳」，她感性表示，「這麼珍貴的終身成就獎，心裡滿滿的感謝，從19歲踏進攝影棚到現在，算一算超過一甲子，68年來我真的演過上百部電影。」 她細數自己的拍攝時光，舉例有時候角色太沉重，哭到導演喊卡、收工也不知道，回到家哭到睡著，「我從不喊我累了，因為從事影視是我的志趣，我希望我一輩子演下去，這也是屬於我個人的『孤味』。」 她以自身經歷告訴所有人，年齡沒有任何顧忌，「演藝圈走下來非常困難，但是我願意走到不能走、演到不能演為止，只要你們知道陳淑芳，哪怕一場戲、一句話我都會願意演，你們記得這句話，我陳淑芳不漲價。」她也鼓勵銀髮族朋友們，只要心裡有愛、微笑、熱情，人生永遠是燦爛。（新聞來源：中國時報─報導林奕如）時報資訊 ・ 2 小時前
與日本持續緊張 中國封鎖渤海海峽、黃海北部2週「執行軍事任務」
中日關係近日因日相高市早苗的「台灣有事」，緊張持續升高，中國海事局公告，渤海海峽黃海北部今天（11/23）午4時起至下月7日執行軍事任務，禁止駛入。太報 ・ 2 小時前
越南中部一周洪災 死亡人數攀升至55人
越南連續一週遭受嚴重洪災，根據當局統計，截至21日，這場洪水已造成55人死亡，10多人下落不明。 自10月下旬以來，越南中南部持續暴雨，許多熱門旅遊目的地多次遭受洪災侵襲。 沿海城市芽莊(Nha Trang)大片地區在本周被洪水淹沒，而位於高原的避暑旅遊勝地大叻(Da Lat)附近的山區也發生致命的土石流。 越南環境部今天發表聲明稱，自16日以來，至少55人在6個省份遇難，另有13人下落不明。 根據該聲明，山區省分多樂省(Dak Lak)受災最嚴重，死亡人數超過20人。 根據官方媒體報導，在21日洪水逐漸消退後，救援人員從樹梢和屋頂上救出受困人員。 環境部補充說，多條高速公路在今天仍然無法通行，並有30萬人仍面臨斷電。此前發生的大停電影響超過100萬人。 根據越南國家統計局的數據，今年1月至10月，天災已造成越南279人死亡或失踪，經濟損失超過20億美元。 這個東南亞國家在6月至9月期間容易出現劇烈降雨。科學家發現，人為因素造成的氣候變遷正在加劇極端天氣現在發生頻率和破壞力。（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 21 小時前
酸民狂洗「別以為綠營不會賣台」！學者反嗆：投藍白注定當中國人
即時中心／高睿鴻報導朝野政黨近日頻頻為中國議題爭吵不休，由於國民黨、民眾黨持續推出對中國較友善的法案、且不願譴責中方恐嚇立委沈伯洋等人，因此遭部分反對者批評為「賣台政黨」；但許多藍白支持者亦不甘示弱，最近也不斷發動輿論反擊，嗆聲說「別以為民進黨就不會賣台」。對此，成功大學教授李忠憲則分析，最近自己也在朋友圈看到類似發言不斷出現，但這句話呈現的意義卻是，藍白支持者似乎已大方承認在野黨就是賣台。民視 ・ 2 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
旅遊愛上台灣！他列4點「來定居很後悔」
[NOWnews今日新聞]台灣人的熱情和美食捕獲不少外國人的心，甚至有許多人決定在此定居。但近日一名外籍人士表示，原先因為在台灣玩覺得非常棒，決定搬來，但現在認為這是「人生中最糟糕的決定」。該網友直指...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
中共滲透恐全面提升！ KMT擬修法讓中配參政免棄中國籍
立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。也有藍委提案修正兩岸條例，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年；學者示警，一旦台灣降低制度門檻，中共統戰滲透率將全面提升，不能變相包裝成一般修法。自由時報 ・ 2 小時前
少了川普也無妨！ 南非首辦G20峰會 開幕後即發表領袖宣言
今年的G20峰會，在南非約翰尼斯堡登場。只是相比往年，不只俄羅斯總統普欽繼續缺席，就連美國總統川普都沒參加，結果主辦的南非總統拉馬福薩，竟然打破慣例，在G20開幕第一天，就宣布通過包含122點內容，主要是對貧困國家提供更多幫助的領袖宣言。只是阿根廷代表在會後卻說，他們沒有支持這份領袖宣言。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今(23)日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空。「淡江二型」推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。飛行過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，符合任務目標。計畫主持人、淡江大學航太系王怡仁教授開心地表示，航電系統成功即確認可以往姿態控制方向前進，他為團隊感到驕傲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前