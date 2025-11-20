賴清德大啖日水產引回響 日參議員也曬「台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

即時中心／梁博超報導

日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。總統賴清德昨（20）日貼出力挺「台日友好」的午餐文，大力推薦民眾力挺日本水產，引發日本網友熱烈回響；日本參議員梅村瑞穗（梅村みずほ，參政黨）不僅在推特轉發賴清德的午餐文，用中文寫下「德不孤、必有鄰」，更貼出晚餐享用台灣滷肉飯和芒果優格的照片。

高市早苗在國會一番「台灣有事」的答詢，觸動中日政治敏感神經，中國近日動作頻頻，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓以及禁止進口日本水產品。

賴清德在昨日中午貼出「午餐照」力挺日本水產。可見總統以筷子夾取看起來讓人垂涎、極為美味的干貝，另一手則端著長方型的盤子，上頭盡是滿滿的好料，包括「鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

賴清德在昨日貼出「午餐照」力挺日本水產。（圖／總統府提供）

賴總統力挺日本水產的行動，也讓網友紛紛大讚「台日友好」、「感謝總統用實際行動支持高市首相」、「威廉總懂吃」，還有人呼籲「台灣人一起響應支持日本產品，同時也要感謝日本對台灣的友誼」，甚至還有網友即興創作新的成語「威廉鼓飽」。更讓人想起已故日本前首相安倍晉三在當年台灣鳳梨被中國制裁時，貼出台灣鳳梨的照片相挺。

當年台灣鳳梨被中國制裁時，已故日本前首相安倍晉三貼出台灣鳳梨的照片相挺。。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

日本參議員梅村瑞穗也在社群平台X上轉發賴清德的午餐照，並表示「明天午餐我打算吃台灣的滷肉飯跟芒果，德不孤、必有鄰，非常感謝」最後還附上台日國旗；結果2小時候梅村再度發文，笑稱自己沒有等到明天午餐，晚上就吃了滷肉飯配芒果優格。

