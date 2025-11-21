賴清德大啖日水產「登上東京電車」！萬人狂讚：反制中國最好宣傳

政治中心／許智超報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日貼出午餐照，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片一出，立刻引發廣大迴響。對此，就有網友發現，賴清德以午餐力挺日本的消息，登上日本電車螢幕，更被形容是「最有效的反制宣傳」。

賴清德日前在社群PO出午餐照，並簡單寫下「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，以行動力挺日本水產。對此，就有網友在Threads發文指出，他搭乘東急田園都市線時，看到新聞跑馬燈轉載該消息，以「台灣總統以壽司午餐支持日本」為題，強調賴支持日本漁業的態度，讓他不禁大讚「真的是最好的宣傳」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「在電車放出來有點強力」、「就是要這樣表態，挺我們的盟友才不會心寒」、「不得不說，威廉今天這個動作很讚」、「直接寫台灣總統，現在大家都不演了，大場面要來了嗎？」、「這次真的支持賴總統了！」、「跟著賴總統一起支持日本台日友好」。此外，也有不少人提到，在秋葉原、大阪御堂筋線、其他車站同樣有看到相關畫面。

中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。外交部長林佳龍日前則表示，中國以經濟脅迫、霸凌他國的案例不勝枚舉，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，阻止中共的霸凌行為，盼台人人以行動表達對高市早苗及其政策的支持，多到日本觀光旅遊、多購買日本產品，表示台日友好。

