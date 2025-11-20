賴清德大啖水產登日媒 台日友好日網讚：和中國果然是兩個國家

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，中方隨即祭出多項反制手段，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產。總統賴清德20日發文分享自己的午餐，大啖壽司與味噌湯，更透露食材來自鹿兒島、北海道，力挺日本的意味不言而喻也登上日本媒體，日網友也紛紛大讚。

繼日前發布旅遊警示後，日媒報導，中國政府19日以「放射線檢驗不充分」為由，向日方通報停止水產品進口，而日本水產品兩周前，才恢復對中國出口。總統賴清德20日貼出午餐照表示，午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，靠行動聲援日本，台灣網友也留言：「以前中國突然不買我們的鳳梨時，日本就伸出援手買單！現在是台灣伸出援手的時候了，吃爆日式料理」。

賴清德吃壽司登日媒、各大外媒。（圖／翻攝自X平台）

賴清德大啖日本水產畫面也獲得日本媒體也大肆報導，日本網友也高呼台日友好表示：「台灣和中國果然是兩個國家」、「謝謝台灣，台日友好」、「週末我打算去買一些台灣鳳梨，據說相當美味」、「台灣是真正的朋友，在危難之際伸出援手」、「台灣絕對不是中國的，兩國的民族性截然不同」、「每當我們遇到困難時，台灣總是陪在身邊」、「謝謝！日台友誼」、「看到台灣人民溫和的舉止，我深信是一個截然不同的國家，不會用威脅和恐嚇踐踏他人的尊嚴。我們永遠不會忘記你們在救災時給予我們的善意和幫助。願我們繼續和諧共處，長長久久。」

