賴清德大啖「日料」登國際！她籲「這事」對台非常重要

日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，更在5日後宣布禁止「日本水產品進口」。沒想到，昨日（20）午間，總統賴清德貼出午餐照，大啖壽司跟味噌湯，照片曝光後馬上登上各大日媒、外媒版面。對此，科技專家許美華分析，「賴政府真的要好好把握這個歷史契機」、「高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要」。

總統賴清德貼出午餐照，積極展現出「台日友好」的意象。（圖／翻攝自賴清德 Threads ）









賴清德吃日本料理的畫面登上各大外媒。（圖／翻攝自Ｘ、日本雅虎）









日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。總統賴清德昨日在臉書曬出自己的午餐，只見餐桌上滿滿的壽司、味噌湯。不僅如此，賴清德還強調「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，積極展現出「台日友好」的意象，貼文曝光後，馬上登上各大外媒，包括日本、香港、西班牙各國都能見到相關報導。然而，科技專家許美華也在臉書發文，指出賴清德的行為是「用行動表達挺日本，這樣就對了！」。許美華表示，雖然「台灣有事、日本有事」早在安倍時代就被提出來，但中國在當時的反應遠遠沒有今天強烈，狀態顯示出亞太、台海情勢，已經進入劇情緊張的新一季。許美華接著表示，高市早苗以獨特的個人強烈風格，民意支持度高達七成，這在日本政壇是極爲少見的，即使是當年高市的師傅安倍晉三都做不到。





賴清德強調食材來自台灣與日本。（圖／翻攝自賴清德 Threads ）





許美華分析，現在高市早苗超高的支持度，應該可以擺脫過去幾年日本政局動盪的魔咒，打造出一段強硬面對中國、積極介入印太，值得期待的高市時代。最後，許美華呼籲賴政府「真的要好好把握這個歷史契機，在民間『台日友好』的基礎上，從海鮮、水果、農業、半導體到共同防禦，跟日本建立更具體的聯盟合作架構」，也就是說「高市早苗擔任首相的未來這幾年，對台灣非常重要」。

















