賴清德大啖「鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝」 反制中國禁止日本水產

總統賴清德大啖鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝，反制中國禁止日本水產。（圖片來源／賴清德粉專）

日本首相高市早苗日前於國會詢答中，被動表達「台灣有事論」，引發中國片面宣布禁止進口日本水產。對此，總統賴清德繼17日公開聲援日本後，本（20）日進一步以行動大啖「鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝」，鼓勵國人支持日本水產，反制中國對日制裁。

11月初甫恢復日本水產，1個禮拜後中國再度禁止

中國政府昨（19）日片面通報日本暫停進口日本水產，中國外交部發言人毛寧解釋：「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論，引起中國民眾的強烈公憤，因此當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

不過，日本近年早已大幅減少對中國出口水產，直至今年11月7日，日本農林水產部長鈴木憲和才宣布，歷經2年多，日本首次恢復對中國出口水產。豈料，恢復出口才1個多禮拜，中國又片面停止。

大啖鰤魚、帆立貝，賴清德以行動聲援日本

對於中日關係因台灣而急轉直下，總統賴清德繼17日公開聲援日本後，本日中午進一步以行動表達聲援。只見他在各大社群平台發布照片，指出本日午餐是壽司及味噌湯，並大啖「鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝」，以此鼓勵國人支持日本水產，反制中國對日制裁。

其中，在日本人普遍常用的X平台，賴清德更以日文發布，隨即獲得大量日本網友湧入，在底下熱情留言及分享轉發。

外長林佳龍：關鍵時刻更要支持日本

針對中國片面禁止日本水產，外交部長林佳龍本日受訪表示，中共利用經濟脅迫、軍事威嚇去霸凌其他國家的例子，已經是不勝枚舉，過去他們對台灣文攻武嚇、操弄採購、貿易、投資以及觀光旅遊，把一切武器化，這是一個不文明，也不民主的做法。

林佳龍強調，在這關鍵時刻，台灣要支持日本有效地穩定局面，阻止中共的霸凌行為。他並呼籲理念相近的民主國家，各國現在更要團結，一起因應威權擴張以及企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

日本早已分散風險，中國禁水產其實收效甚微

對於中國片面禁止日本水產的影響，因過往2年中國早已禁絕日本水產，儘管今年11月甫重新開放，但因時間甚短，所以業界人士估計，影響的數量與金額並不多。

據日本政府《水產白皮書》顯示，日本水產的主力出口商品為扇貝，而出口中國的比例在去年（2024）為零；此外日本扇貝以往出口中國大多是為了加工去殼，以便轉銷美國，但在中國禁止日本水產後，便加強日本本土加工能量，或者改道東南亞加工去殼，因此影響不大。

日本北海道紋別市丸鱗三和水產社長山崎和也接受媒體訪問指出，中國祭出日本水產禁令之後，反而讓人了解到「分散風險」的重要，因此已經不再依賴中國為單一出口目的地。

