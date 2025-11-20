賴清德大推「台日友好」水產佳餚 林佳龍震撼出手了

即時中心／顏一軒報導

日本首相高市早苗近期指出若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，這番「台灣有事」的發言引起中國不滿，19日「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。總統賴清德今（20）日貼出力挺「台日友好」的午晚餐文，大力推薦民眾力挺日本水產。而外交部長林佳龍今（20）日晚間也大方自掏腰包，於台北市萬華區的海鮮餐廳，設宴宴請部內同仁，更點了一大盤日本干貝刺身，讓人感到食指大動。





高市早苗在國會一番「台灣有事」的答詢，觸動中日政治敏感神經，中國近日動作頻頻，包括祭出日本旅遊警示、在黃海部分區域實彈演訓以及禁止進口日本水產品。

賴清德中午貼出「午餐照」，以行動力挺日本水產，照片中可見總統以筷子夾取看起來讓人垂涎、極為美味的干貝，另一手則端著長方型的盤子，上頭盡是滿滿的好料，包括「鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

賴總統力挺日本水產，也讓網友紛紛大讚「台日友好」、「感謝總統用實際行動支持高市首相」、「威廉總懂吃」，還有人呼籲「台灣人一起響應支持日本產品，同時也要感謝日本對台灣的友誼」，甚至還有網友即興創作新的成語「威廉鼓飽」。

此外，賴清德傍晚於IG與Threads秀出影片表示，「你們都吃些什麼呢？也許現在是吃日本料理的好時候，你看看這一盤日本料理，這個是台灣的花枝，這個是來自日本北海道的干貝、鹿兒島的鰤魚，你看完整的一盤，這個是台灣蛋所做成的日本玉子燒，充分展現出台日堅固的友誼，敬請大家多多享用」，讓網友大喊，「肚子好餓」、「太邪惡了」、「小編怎麼說服威廉拍這個www的？太強！」、「賴桑，我們平時已經很常吃日料囉」。

對此，外交部長林佳龍稍早於IG、與臉書發文指出，「今晚我請客，慰勞同仁辛勞，暴點一大盤日本干貝刺身挺日本🇹🇼❤️🇯🇵，也謝謝艋舺熱海老闆娘，放鮭魚卵不手軟！」

另，也有「脆」（Threads）友發文透露，東急田園都市線上也看得到賴總統應援日本水產的消息，讓不少網友大讚，「不得不說，威廉今天這個動作很讚」、「今天威廉這個真的反應很快」、「大概是第一位登上電車螢幕的台灣總統？」、「剛剛在秋葉原也有看到」。

















