賴清德大讚卓揆政績想推選台北市長？民進黨團回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

身兼總統的民進黨主席賴清德，昨（28）日在中執會傳出大讚行政院長卓榮泰政績，不僅認為對方團隊是「會做事」的團隊外，更下令黨公職多宣傳政績；此舉讓外界解讀是否會推派卓揆親自出戰2026台北市長選舉。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（29）日回應了！

鍾佳濱表示，台灣憲政體制很清楚，就是行政院向立法院負責，但行政院長由總統任命；卓榮泰前年（2024）接任行政院長後，其推動各項工作一事，昨天賴清德也在民進黨會議上公開說明，這些年卓榮泰團隊不管應對去年（2025）接連包含中南部風災、花東水災、台中非洲豬瘟疫情擴散都應對得宜。

他繼續引述，這段時間以來也大力照顧弱勢，包含行政院通過老農津貼調高至1萬，國民年金也希望將最低基準從4千調成5千，因此賴清德強調，台灣好生活，則需要卓榮泰團隊共同創造，因此肯定行政院團隊的表現，包含關稅談判舉國肯定，也讓世界各國稱羨。

賴清德也說，接下來年底選舉中應該要強力推銷、說明中央施政才是地方的倚靠，因此希望未來民進黨提名的縣市長候選人，都能秉持卓榮泰領導行政團隊其福國利民的用心，繼續推動造福全民。

針對外界揣測年底民進黨會推出什麼樣的縣市長候選人，鍾佳濱則說，相信民進黨黨中央、選對會必然會推出最有勝選把握的人、任何人都是可能的人、任何的人才都是台灣國家的人才。





