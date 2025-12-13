賴清德大讚王金平「公道伯」：那時很少表決及逕付二讀

總統賴清德 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨政府多次批評現行立法院不遵守民主議事程序，總統賴清德今(13)日更是當著前立法院長王金平的面大讚「公道伯」，過去總是不耐其煩，避免表決，也很少逕付二讀，如果當時的精神能確實執行，他相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。

賴清德出席「114年宏道獎頒獎典禮」，他致詞時，對台下的運動部長李洋說，「但是我不知道李洋有沒有覺得，你是新的部會，你的預算還沒通過，你現在預算是零。」

賴清德接著對台的王金平說，「所以，現在我講到這裡，我特別懷念過去立法院王金平院長 「公道伯」」，「王院長是常常會去協調朝野不同的意見，他是不耐其煩，一次又一次，他是盡量避免用表決的。如果要表決也是大家同意，這個事情真的已經沒有辦法了，就是一定要用民主的程序才表決，那也很少逕付二讀，一定要經過立法院的議事程序，即便要逕付二讀，也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義，院會一讀、到委員會審查、然後再到院會二讀、三讀。在院會二讀、三讀的時候，要經過朝野協商」。

賴清德說，如果立法院王金平院長過去建立下來的規範跟精神，能夠確實執行的話，他相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對運動部的幫助，那更是不言可喻，大家給李洋一個熱烈的掌聲。

不過，賴清德提到「在院會二讀、三讀的時候，要經過朝野協商」，應是不精準說法，根據立法院職權行使法，黨團協商主要是在院會進行二讀「前」進行。

