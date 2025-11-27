[FTNN新聞網]主筆／單厚之

賴清德總統26日宣布將編列1.25兆軍購特別預算，原本應該是一齣「親美抗中」的大戲，卻因為賴清德太愛「加戲」，讓外界關注的焦點變成「北京2027年完成武統台灣」，完全變了調。

賴清德總統26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於會後主持記者會，宣布將編列1.25兆軍購特別預算。（圖／總統府提供）

這次特別預算的宣布史無前例，賴清德政府之前並未透露任何風聲，也沒有和在野黨、國會溝通，也不是由行政院長出面，而是透過賴清德在《華盛頓郵報》的投書宣布。國家的重大預算，居然是透過外國媒體「出口轉內銷」，讓人匪夷所思。

賴清德這樣的作法，明顯是事前規劃好的，要向川普輸誠，表達台灣採購美國武器、提高國防預算的誠意。但透過媒體投書的背後，似乎也透露出賴清德與川普政府關係的疏離，所以找不到更好的傳達管道，只能透過媒體讓川普看到。

而台灣花了1.25兆的保護費，不僅川普沒有發訊息炫耀自己賺錢的能力，甚至連一個像樣的官員出面「笑納」都沒有，只有AIT處長谷立言的制式回應。這場高成本的大戲，似乎並沒有預期的效果。

在台灣反中的社會氛圍下，賴清德可以找到無數個理由編列軍購特別預算，在野黨都不會有任何意見，偏偏賴清德為了強化抗中的氛圍，非要替自己加戲，說中國「以2027年完成武統台灣為目標」，發現演過頭之後，才又悄悄改為「2027完成武統台灣的準備為目標」，試圖淡化之前的用詞。

問題是，不過才幾天前，美國國會轄下的「美中經濟暨安全研討委會會」才發布年度報告，說中國2027年不會犯台，川普也不只一次的強調，只要他在位，習近平就不會打台灣。賴清德的說法，豈不是公開跟川普、跟美國對著幹？也難怪川普政府不買單。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平於今年10月底在南韓舉行會談。（圖／美聯社）

況且，美中兩國正試圖改善關係，繼日前的川習會之後，前兩天川普跟習近平再次通電話，明年兩人還可能要見四次面，美國要解決俄烏戰爭又需要中國幫助，同時也希望近日的「高市風波」能夠降溫。賴清德在此時去挑起兩岸衝突的敏感議題，在川普面前刷存在感，川普看了怎麼會高興？

賴清德這次的軍購特別預算，一方面是討好美國，另一方面則是擠兌在野黨，只要在野黨有絲毫的意見，就可以一路把抗中保台打到明年選前。但「2027武統說」卻讓整個特別預算的說服力和正當性大幅降低，特別預算要編列8年，從明年開始到2034年，如果2027年就武統，這預算根本緩不濟急。

另一個問題是，這次的預算沒有亮點，既沒有先進的飛機，也沒有厲害的船艦，對中國沒有絲毫的威懾力，即便賴清德說要建立「T-Dome」，也是完全被動防禦，不會讓對岸感到痛。這樣的軍購和當初海鯤號、勇鷹所能提供的情緒價值天差地別，單靠這個並不足以拉滿「亡國感」。更何況，經過之前的教訓，在野黨應該不會反對這個軍購預算，民進黨有做文章的機會。

賴清德編導了一齣大成本的戲，卻選錯了檔期、缺乏亮點和高潮，結果自己「加戲」反而嚇到觀眾，讓原本好好的一部愛國片，變成了驚悚劇。

