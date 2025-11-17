賴清德太親民「背後有車子經過」 方恩格驚：這樣安全嗎

賴清德(右)活動致詞時背後有街車呼嘯而過，雖有隨扈、警力維安，仍令方恩格捏一把冷汗。（取自《中天新聞》）

全民街舞大賽14日起在總統府前凱達格蘭大道及重慶南路周邊盛大舉行四天，凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）全天候雙向封閉。賴清德16日以一襲親民帽T穿著出席賽事記者會，但國際政治觀察家方恩格發現，賴致詞時背後竟有街車呼嘯而過，直呼這樣安全嗎？

根據《民視運動網》報導，賴清德16日在總統盃街舞大賽致詞「我們要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作，所以我們舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽的地點特別在總統府前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域來獻給全國人民，舉辦運動賽事，大家有贊成嗎？」

但方恩格律師16日發文，PO出當天新聞畫面，只見賴清德穿著街舞風格帽T，展現接近年輕人的親民樣貌時，背後竟看見有街車呼嘯而過的景象。方恩格驚呼：總統致詞時，後面有車子繼續經過！這樣安全嗎？網友表示「手握權力多寡，決定了安全維護的規格，美國絕對不可能有這種事」。

賴清德官方臉書也PO出這場活動，底下有網友留言開酸「萊爾校長盃比較有噱頭」、「請問一下⋯關稅問題解答了嗎？」

