賴清德如何度過2027年

這次賴清德赤裸直指「北京當局2027年完成武統台灣」，引發各界譁然，雖然總統府趕緊修正，後面增加了「的準備」3個字，但許多人推論，這無疑是為了1.25兆的國防天價預算蓄意對內對外的鋪陳；但這真的僅是一個「要筆大錢」的心態嗎？賴清德究竟「想要什麼」？

一位總統的任何公開發言應皆有所本，「2027年完成武統台灣」不是可以信口開河或瞎聊幾句的玩笑話，對於一個每天都有各路「國安情報」送到眼前的賴清德，這幾乎意味著，他確實相信：2027年大陸要打台灣了！

賴清德過往動輒描述2030年未來施政願景，他的潛台詞其實是「2028年我必然執政連任」。從早前一派政治前景樂觀的口吻，如今豬羊變色成2027武統台灣，所以需要破兆國防預算來「抵擋」，這讓人真正看見的是「賴清德的畏懼」！因為這個時間點，那就等同：賴沒有2028年下一任；屆時他若沒逃走就會被抓起來；他將因台獨罪嫌被判重刑甚至死刑。你我若是賴清德，會不去考慮「後路」？

「2027年打台灣」成為國際地緣政治與軍事智庫的主流預測，甚至是共識，主要基於幾個成熟論點：一，解放軍所有海空陸火箭最先進軍備的武器體系將於2027年臻於「極致成熟」，而美國軍力尚未追上；二，川普從骨子裡徹底無視台灣，這是美國總統對台灣核心態度的某種「千載難逢」；三，習近平將於2027年10月正式確認是否第4任繼續執政5年，此前完成「統一台灣」的歷史大業，符合中國共產黨的權力軌跡。

「台灣增加軍購備戰力量」一向是美國單方面的持續要求，目的也是為了最大幅度降低美國涉入兩岸戰爭的風險與代價。如今賴清德竟然也接受了「2027年打台灣」的預測，還主動提出超出美國想像的軍費規模！但是賴卻壓根不思「如何避免戰爭」，到底「2027年」他將如何度過自己從權力喪失到自身安全的危機？

綜觀包括台美關稅談判的數千億美金在內，賴清德已開出超過5千億美金的對美支票了，「國家資本支出」匪夷所思到連主計長都無法編列攤提這些預算宣示。但全世界沒有任何一家專業軍事機構能舉證台灣有軍事實力可抵擋北京「武統」！如今都是說「1星期、3天」北京就會徹底拿下台灣、結束戰爭！尤其一旦美、日最終沒有實質軍力介入。

於是我們看見的是：賴清德之所以極力喊價、窮盡台灣所有，割去台積電、遷走產業鏈赴美，最終明顯只是想換得「美國保護他的安全」。即便掏空台灣，也在所不息！

尤其在北京「九三閱兵」，進而慶祝台灣光復節宣布兩岸「推進統一」進程後，包括最近中美日之間對「台灣問題」的衝突，暗示「台灣回歸中國」的意志不容挑戰，決定行動也僅在一步之遙。

賴清德顯然已嚴肅「看見、感受」自己的命運轉捩！2027年台灣並不危險，賴清德自己與一干台獨分子才最危險，他們需要美國幫忙的集體逃亡計畫，有用嗎？