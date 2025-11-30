賴清德妙引「經典廣告詞」 重申台灣30年內3領域至少3個諾貝爾獎

賴清德用90年代廣告詞，強調台灣要在30年有至少3個諾貝爾獎得主。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕台灣已有將近40年未再出現諾貝爾得主。總統賴清德今(30)日上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期工程致詞，巧妙用90年代經典廣告台詞「為什麼我們家沒有豐年果糖」？強調30年內台灣要在醫學、物理、化學等領域，至少要得3個諾貝爾獎。

我國至今共出現2位諾貝爾獎得主，一個是1976年得到物理獎的丁肇中，在美國出生，但是在台灣接受教育，另一位是1986年得到化學獎的李遠哲，此後將近40年，再也沒有人拿到過諾貝爾獎。

賴清德上午出席台大雲林分院虎尾院區第二期工程，他致詞先提到對於虎尾院區第二期工程的期許，話鋒一轉先敬佩台灣大學校長陳文章，更透露陳校長正推動台灣橋樑計畫，從今年到明年將邀31位諾貝爾獎得主來台，會以公開演講、小型討論等多元形式進行國際學術交流，跟學生及研究者教授互動。

賴總統強調，這個計畫對台灣研究有很大幫忙，是台灣得到諾貝爾獎的臨門一腳，對我國意義重大，因此絕不能辜負陳校長美意，因此日前在總統府他宣布，將30年訂為一個時代，希望30年內我國至少要在醫學、物理、化學等3領域，至少得到3個諾貝爾獎。

「為什麼我們家沒有豐年果糖？」賴清德引用90年代經典廣告台詞強調，國家要有願景，「我們不只要有豐年果糖，我們更要諾貝爾獎」，不過這一切都是需要水到渠成，因此會從教育下手，政府會挹注相關資源，讓國家更好。

