賴清德子弟兵林宜瑾「兩國條例」撤案 李明璇：又笨又壞

總統賴清德子弟兵、民進黨立委林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，不料隨即於5日傳出撤案。對此，國民黨前發言人李明璇認為，林宜瑾是又笨又壞，同時質疑，台獨支持者還要忍受民進黨打多久的假球。

李明璇。(圖/截自李明璇臉書)

李明璇5日在臉書貼文寫道，民進黨又双叒叕提案修改兩岸條例，然後再自己撤案了。

李明璇指出，從之前的蔡易餘，到現在的林宜瑾，提案時喊得同樣驚天地泣鬼神，結果發現在野黨沒有要當煞車皮時，就立馬撤回，真的是同樣的劇本，演的一樣拙劣，內容一樣尷尬，但民進黨就是有辦法只要自己不尷尬，尷尬的就是別人。

林宜瑾。(圖/截自林宜瑾臉書)

李明璇表示，這次提案的林宜瑾，是身為新潮流的賴清德嫡系大將，在萊爾校長受訪口嗨解放軍實力不到後，立馬來上演這齣大戲，真的是一脈相承，同樣的出一張嘴。把台獨當政治提款機，把政治利益當成自己的唯一，不顧國家安全，更無視憲法條文。

李明璇認為，上次的蔡易餘，可以說是沒料到國民黨不當煞車皮，所以只好摸摸鼻子吞下去，這次應該不是記憶不好，可能就是又笨又壞。笨的是，就已經有前車之鑑了，還要來重蹈覆轍。壞的是，想賭賭看剛軍演完，在野會不會害怕擦槍走火？所以出來當煞車皮，直接無視可能造成的風險和危機。

李明璇表示，職業球賽的球迷都很痛恨打假球，那她想問堅定的台獨支持者們，你們還能忍受民進黨打多久的假球？台獨靠張嘴，橘書當寶劍。這是民進黨的荒謬，更是台灣社會的悲哀。

李明璇直言，不過反正現在有五老星大法官，勇敢點用他們就好了啊，反正現在中華民國憲法，就這5個人說了算，台灣獨立可以打假球，台灣獨裁現正熱映中！台灣獨立玩假的，台灣獨裁玩真的，真是沒出息。

