賴清德安排專題演講 簡又新當面喊：台灣需要重新思考核能

總統府「國家氣候變遷對策委員會」7月時因為豪雨災情會議取消一次，並於今（30）日再次召開。對此，總統賴清德表示，淨零轉型將全面進入「加速落實」的階段。他並說，要借重氣候變遷委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新的宏觀視野，盼在淨零轉型的公私協力上做得更好、更到位。簡則發表專題演講稱，若沒有核電配合，台灣2030年不容易完成減碳，且AI等經濟成果需要充足電力，有電力才有算力，有算力才有國力，有國力國家才會往前跑。他認為，台灣今年進入核電歸零，但應該重新再思考核能。

賴清德今下午主持「國家氣候變遷對策委員會」的第五次會議，並表示，過去幾個月，丹娜絲颱風、樺加沙颱風接連來襲，對雲嘉南和花蓮造成嚴重災情，而在每一次的挑戰中，都看見台灣社會的良善與韌性。他再次感謝，所有堅守崗位的第一線人員，以及來自全國各行各業的救災超人。中央也會持續與地方合作，完成各項復原工作。

賴清德指出，除了風災水患，異常的酷熱也籠罩全台，持續到十月的高溫，就是最清楚的警訊。這樣的氣候災害，未來只會更頻繁、更嚴峻。從亞洲的暴雨、歐洲的熱浪、到美洲的森林大火，極端氣候，已經是全球的「新常態」，持續衝擊著每一個國家的社會與經濟。

賴清德提及，國際的貿易格局，也正發生劇烈的重組。新的關稅壁壘、新的綠色供應鏈要求，都對以出口為導向的台灣，帶來複合式的挑戰。他並說，來自氣候與經濟變化的雙重壓力，也對社會造成不安、加深對未來的不確定性。但政府的態度很明確：一定會做人民與產業的後盾，堅定轉型的方向，讓台灣迎接挑戰、成功轉型、穩健邁向世界。

賴清德指出，政府會全力維持電力的穩定供應，確保民生與產業的用電需求。對於受到國際情勢衝擊的產業，特別是中小微型企業，政府也會持續提供各項協助，一起克服挑戰。他說，正因為外部的挑戰如此嚴峻，更要堅定內部的轉型。因為，一個更具韌性、更能適應氣候變遷的台灣，才是一個經濟更自主、國力更強盛的台灣。

賴清德指出，台灣正走在轉型的路上，並且大步前進。就在上週，環境部公布《台灣循環經濟路徑圖》草案，預計最快在明年正式公布「2050年循環經濟路徑圖」，也正在推動資源循環法規的修法工作。他也說，台灣去年綠色科技產業的附加價值，已經超過5000億元，占GDP的百分之2。其中，循環經濟、再生能源系統、能源效率領域的附加價值，更占了綠色科技產業的7成3，顯示出關鍵地位。

賴清德表示，這是台灣近年來，積極推動循環經濟，以及能源轉型政策的具體成果，證明「綠色成長」，是驅動國家整體發展的強大動能。他說，政府要繼續強化這股動能，讓轉型的契機，擴散到社會的每一個角落。因此，做到「政府領航、民間齊心」，共創淨零轉型的新局，是政府加速落實階段的關鍵課題。他並提到，「我們除了要倚重所有委員的專業，稍後也特別要借重簡又新顧問的宏觀視野，給予我們勉勵和提醒，讓我們在公私協力上可以做得更好、更到位。」

賴清德指出，一切的努力就是為了提升人民的生活品質，守護共同的家園。因此，今天的會議將聚焦兩大議題：第一，是人民的「安居」。一個更節能、更不怕風雨的家，就是韌性國土的基礎。內政部將報告「近零碳建築的轉型與展望」，包括設下2030年，可達成住宅部門減碳百分之35的目標，來為這個重要的工程，擘畫更清晰的藍圖。第二，是人民的「健康」。我們推動淨零，不只是為了減碳，更是為了乾淨的空氣。環境部將會報告，「淨零路徑下，空氣污染改善的共效益契機」，探討如何創造雙贏。

「在轉型這條路上，挑戰很多，但我們不能夠因為眼前的風雨，就偏離正確的航道。」賴清德表示，未來，政府會持續努力，並結合更多民間力量，逐步強化台灣各地面對災害的能力，建立更完整的氣候調適機制，提升各城鎮的韌性，在台灣打造「韌性廊道」，來因應各類型的挑戰。

賴清德指出，這是一場攸關國家未來的總體戰，需要政府、產、學，以及社會各界的攜手合作。讓我們凝聚所有力量，化挑戰為契機，共同打造一個更好、更強、更具韌性的台灣。

隨後，氣候變遷委員會也安排簡又新以「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」為題，進行專題演講。簡說，現在正是一個歷史的轉折點，每個時代有每個時代的故事，2024年全球的核電已經達到歷史最高峰，而台灣今年進入核電歸零，所以這個時候應該重新再思考，「因為如果沒有核電配合的話，可能我們2030年不太容易完成減碳」。

簡又新並說，AI等經濟成果完全要靠充足的電力，有電力才有算力，有算力才有國力，有國力國家才會往前跑。

簡又新表示，他有信心國家會做得很好，因為他過去18年從事企業永續的工作，而台灣在DJSI、S&P的指數，都是全世界第二名、第三名，這非常難能可貴。他說，淨零轉型不是只講能源轉型，而是帶動一個國家的經濟、社會、文化全面的轉型，其難度跟登月計劃一樣，但只要有決心，一定可以做得很好，並呼籲在政府領導下，民眾齊心一起來做。

