賴清德定義台灣「不須另宣布獨立」 劉世芳：我們就是台灣人「國號叫中華民國

內政部長劉世芳表示台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國。。資料照，李政龍攝



總統賴清德6日公開說明，台灣是主權獨立國家，民進黨沒有更改「中華民國」國號，希望有助社會團結，且台灣本是主權獨立國家，不需宣布獨立。為此，內政部長劉世芳今（7日）回應，人民以台灣人的身分前往世界各地，很自然覺得自己是台灣人，「台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。

賴清德昨日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，致詞中直言，民主前輩雷震曾倡議將「中華民國」國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨沒有改，因為，憲法清楚寫著中華民國，且《台灣前途決議文》也說明台灣是主權獨立國家，因此，沒有必要另行宣布獨立，將此名留下也有助團結台灣社會。

對於賴清德的說法，劉世芳今早出席活動時說明，一般社會大眾前往世界各地時，會覺得自己是台灣人」，「台灣人的這個台灣國家，很多持者就會覺得，台灣是一個主權獨立的國家，現在的國號就叫中華民國」。

