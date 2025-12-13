賴清德定調《財劃法》不副署不執行 李彥秀：焦土作戰摧毀憲政

針對在野黨二度封殺《國防特別條例》草案與政院版《財劃法》草案，身兼民進黨主席的總統賴清德12日中午邀集51名黨籍立委舉行「便當會」商量對策，會中定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。國民黨立委李彥秀對此示警，《財劃法》修正案絕對是第一張骨牌，未來只要立法院通過的法案不符民進黨意，民進黨就會以此方式對抗。

國民黨立委李彥秀。（圖／資料照）

李彥秀指出，對於立法院三讀通過的法案，即使完成覆議、副署以及公布程序仍舊不執行，早已不是新聞。她舉例，去年的「禁伐補償」、今年的「退休警消所得替代率調至80%」以及「志願役加薪3萬元」，都是標準的「副署不執行」案例，批評民進黨目無法紀、毀憲亂政早已劣跡斑斑。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

李彥秀表示，卓榮泰日前宣示將「全面迎戰」，賴清德更連續在媒體前怒批在野黨，並召開派系會議與立委座談宣示「全面反攻」意志。她認為民進黨已下定決心進行「焦土作戰」，包括多位親綠學者都看不下去，提醒「這就是所有憲政崩壞的起點」，當公務人員陷入「法律未必能維持權威」的混亂迴圈當中，絕對將更快摧毀國家。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

李彥秀強調，未來只要立法院通過的法案「不順民進黨的心」「不順民進黨的意」，民進黨就會用「不副署」「副署不執行」的方式進行對抗。她批評在賴卓體制的字典裡，只有衝突、沒有妥協、更沒有進步，而台灣的團結與韌性就在民進黨的違法亂紀下一點一滴流逝。

李彥秀分析，民進黨沒說出口的「政治陽謀」就是賴清德口中「更大的民主」。她指出，「大罷免大失敗後」民進黨顯然還沒學習向民意謙卑，明年九合一選舉「公投綁大選」就是民進黨口袋裡的策略。民進黨已擬定「國安」、「財政」兩大主軸，包括《財劃法》修正案、停砍年金等法案，都很有可能會提出公投，民進黨的政治大戲還會繼續演下去。

