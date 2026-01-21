賴清德宣布了！3位最高票立委出戰縣市長 喊話人選「不團結一定輸」

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨近期積極布局2026地方大選，多縣市人選已陸續拍板。今（21）日中執會上通過高雄市、台南市、嘉義縣長候選人，總統兼黨主席賴清德親自召開記者會宣布，分別由綠委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘披綠袍出戰。他表示，3位人選問政傑出、深耕基層，都是該縣市最高票當選立委，且3縣市現任首長任期都將屆滿，期盼鄉親父老繼續支持民進黨所提出的候選人。

民進黨今日召開中執會，發言人吳崢會後轉述賴清德致詞。賴清德表示，上週中央黨部根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生3位提名候選人。

賴清德說，本次建請提名的3位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。第1位，嘉義縣長候選人，建請提名3屆立法委員蔡易餘，他擁有10年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解，「我深信，具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級」。



第2位，台南市長候選人，建請提名3屆台南市議員、5屆立法委員陳亭妃。賴清德指出，她歷經10年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向，自己有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

最後高雄市長候選人則是賴瑞隆出戰，賴清德提及，他經過10年市府政務磨練，與10年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡，相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

對此，賴清德也點出2項提醒，首先為「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」；其次則是「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始」，初選過程中黨內同志間難免有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德強調，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗提名人選。而3位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

最後，賴清德期許3位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

民進黨今日舉行嘉義縣、台南市、高雄市提名記者會。（圖／擷取自民進黨YouTube頻道）

中執會後，賴清德親自主持提名記者會，他表示，今日會上通過3縣市候選人，分別是高雄市、台南市及嘉義縣，上述都是民進黨執政縣市，3位現任縣市長2屆任期將屆滿，且執政成績斐然，深受該縣市民眾的肯定及支持。

民進黨所提名的3位候選人有幾項共同特點，賴清德指出，他們都是立法委員，而且是立法院問政表現傑出、深耕基層，深獲民眾肯定的資深立委，蔡易餘是3屆立委、陳亭妃是5屆立委、賴瑞隆是3屆立委，都在各自縣市拿到最高票，也就是說表現非常好，深受民眾肯定。

此外，賴清德說，3個人對各縣市都提出非常好的藍圖，如果當選之後一定可以無縫接軌，讓高雄、台南跟嘉義縣繼續進步。且今天非常難得的是，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都到現場推薦候選人，「敬請全國父老鄉親，繼續支持民進黨所提的候選人，讓3縣市可以繼續進步」。

