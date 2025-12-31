即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨積極布局2026地方大選，多縣市人選已陸續拍板。今（31）日中執會上通過3個縣市首長候選人，總統兼黨主席賴清德親自召開記者會宣布，雲林縣由立委劉建國出戰，彰化縣則提名立委陳素月，基隆市拍板基隆市議長童子瑋。他也強調，3人都有非常好的民意基礎、專業問政、深耕基層，獲得民眾一致肯定。

賴清德表示，今天中執會再度通過2026年縣市長3位候選人提名，由北到南3位候選人具有相同特質，有非常好的民意基礎、專業問政、深耕基層，獲得民眾一致肯定。

廣告 廣告

接著，賴清德分別介紹由北到南人選，首先是基隆市長被提名人童子瑋，他是基隆土生土長在地人，本身熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主任委員、籃球協會副主任委員，由此可見他深耕基層、熱心公益，從政完全是出於對土地的感情，認為所有理想用講的還不夠，毅然決然投入政治工作。

快新聞／賴清德宣布了！3縣市長提名出爐 大讚3人選「專業問政、深耕基層」

總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民視新聞）

賴清德提到，童子瑋首度參選時家長並不支持，因此用無黨籍身分投入，既沒有黨的支援，也沒有家中長輩奧援，完全靠著朋友、基隆市民支持高票當選，第2任是當區最高票，後來也順利成為基隆市議長。

談到童子瑋接受徵召，賴清德說，完全是因為他希望基隆回復過去光榮的模樣，因基隆是「台灣頭」，有著繁榮的過去，不過時代演變漸漸退去光華，直至林右昌當市長那8年，基隆才重新得到升級，不過很可惜，過去4年又停頓了。

賴清德指出，童子瑋推動廟口自來水建設，順利完成艱鉅工程，這也更加深他的看法，應該站出來幫基隆解決問題，願意用自身過去專業經驗，將基隆回到過去雨都的繁華。

快新聞／賴清德宣布了！3縣市長提名出爐 大讚3人選「專業問政、深耕基層」

民進黨基隆市長參選人童子瑋。（圖／民視新聞）

接著是彰化縣長候選人陳素月，賴清德介紹，對方經歷非常豐富，「人如其名，看起來很樸實、做事踏實，像月亮光芒一樣溫柔」。他也提到，陳素月過去是2屆彰化縣議員，連續當選4屆立委，特別是第10屆立委選舉時，創彰化立委選舉紀錄，拿到超過10萬高票。

賴清德稱讚，陳素月在立院表現突出，基層經營深獲民眾肯定，幾項建設對彰化影響非常深遠，包含《地方制度法》修正，將員林鎮升格為員林市，還有關心傳統產業發展，不管是員林、大村、社頭，陳素月都一一幫他們解決土地、環保、補助等問題。

賴清德續指，高鐵彰化站2015年開站，不過很可惜並沒有與台鐵串聯，也是在陳素月努力之下，目前田中支線已經動土，未來台鐵支線將串聯高鐵站，為彰化交通運輸帶來不一樣的發展，這點相信彰化鄉親也都很清楚。

快新聞／賴清德宣布了！3縣市長提名出爐 大讚3人選「專業問政、深耕基層」

民進黨彰化縣長參選人陳素月。（圖／民視新聞）

最後則是雲林縣長被提名人劉建國，賴清德表示，他是資深民意代表，從小就跟母親相依為命、非常孝順，在這種環境長大的人，特別關心弱勢民眾，也在雲林成立社會關懷協會，主要目的就是照顧窮苦人家。

賴清德進一步指出，劉建國非常有骨氣，年輕時為媽媽爭一口氣，因為對社會公益非常有抱負，後來決定從政，當了2任議員、5任資深立委，他不僅問政專業，深獲立法院跨黨派同仁的肯定與支持。

針對劉建國所推動的建設，賴清德說明，首先是台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓興建，以及老人醫療研究中心，該建設經費超過120億新台幣，雲林位居南部又是農業縣，在醫療服務資源相對不足。2019年開始不斷爭取，上個月才動土，前後有6年之久，可看出劉建國有堅毅的精神。

快新聞／賴清德宣布了！3縣市長提名出爐 大讚3人選「專業問政、深耕基層」

民進黨雲林縣長參選人劉建國。（圖／民視新聞）

再來是虎尾溪整治，淤積就容易淹水，賴清德說，這也是劉建國向中央爭取，獲得環境部、經濟部水利署支持；未來虎尾溪可解決水患問題，還可作為再生水廠，當作地方供水之用，周遭環境會變成適合觀光遊憩的地點。

至於濁水溪「風吹沙」問題，賴清德表示，這也是劉建國以強烈態度，要求行政院一定要拿出辦法，後來自己也與對方親自到濁水溪看過，目前問題已經解決80至90%，提供濁水溪附近的鄉親，可以過日常生活的環境。

原文出處：快新聞／賴清德宣布了！3縣市長提名出爐 大讚人選「專業問政、深耕基層」

更多民視新聞報導

迎接2026！蔡英文發Q版賀卡：祝福台灣持續堅韌、平安

參選台南市長拚了！自嘲因政治搞壞嗓音 「這人」仍大秀才藝嗨唱

共機「拍到台北101」？他貼同視角打臉一堆網紅

