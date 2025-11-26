賴清德宣布加碼推1.25兆元國防預算 鄭麗文：賴總統您在玩火啊

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德投書外媒，宣布要加碼「1.25兆元國防預算」。國民黨主席鄭麗文下午質疑，難道台美沒有溝通管道？要用投書方式宣布如此重大的國家政策，傷害中華民國的國家國格與元首格局，2嗆「賴總統您在玩火啊」。

鄭麗文也提醒，明年度國防支出總預算9495億元中，就要舉債2000多億元，另外還有兩項特別預算也要舉債1008億元，若再加上賴清德今天所提的特別預算，今年度舉債規模將破5000億元，將遠超法定舉債上限。

鄭麗文批評，堂堂中華民國元首，如此重大國家政策竟未跟全民、國會說明，未經專業討論、可行性評估，就直接對外媒投書跟非台灣人報告，自貶身價、自毀國格，應有民主程序都不存在，中華民國還是民主國家？國會形同虛設？

鄭麗文表示，此次決策背後有重大決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格與元首格局，還讓台海變火藥庫，把台灣變兵工廠，投資戰爭，連台灣未來經濟、產業發展都要建立在戰爭上，這是我們認識的台灣？中華民國的價值？

鄭麗文認為，大罷免後賴清德陷入內憂外患、嚴重政治領導危機，原希望賴重新調整腳步，反省上任一年多來的作為與路線，但結果反看到更激進、危險的手法，將國家安全、2300萬人幸福推向懸崖邊，面臨重大危機。

鄭麗文也批，賴清德重提兩國論大步向台獨邁進，不是2300萬台灣人、區域、國際社會樂見，「賴總統您在玩火啊」，籲賴三思，讓國際社會理解台灣人愛好和平意願，要遠離戰火，成區域和平、穩定締造者，不要成麻煩製造者。

鄭麗文說，這次所提的1.25兆元軍事特別預算，將讓政府舉債遠超越法定舉債上限，衝擊財政紀律，嚴重排擠其他預算，賴清德與國安團隊有考量如何永續、維持世代正義來支持如此龐大支出？希望賴三思、懸崖勒馬。

