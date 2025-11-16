賴清德宣布將成立「兒童及家庭署」衛福部年底提組織法修正草案

賴清德總統指出，政府將持續提升兒童醫療照護量能，另也將在衛福部成立「兒童及家庭署」。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴清德總統於會中致詞指出，政府將在未來4年投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，另也將在衛福部成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責兒童身心健康發展；另衛福部預估於今年底前提出組織法修正草案。

近年來兒科醫師人力缺乏，賴清德說，台灣兒科醫學會理事長倪衍玄曾向他強調，優化兒童照護第一期計畫發揮不小的功能，希望持續推動；政府也規劃自今年起至2028年繼續執行「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，4年預計投入135.6億元，今年也已編列27億元，建立全國三層級醫療體系。

賴清德指出，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基從他擔任行政院長起就多次拜訪，希望成立專門照顧兒童健康的部門，他也完全贊同呂鴻基的觀點，因此未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童身心健康發展的專責單位。

衛福部長石崇良補充，面對少子女化、兒童保護與福利等，希望將兒童相關事宜整合為專責單位，衛福部也按照賴清德總統指示，規劃成立「兒童及家庭署」，整合兒童健康、促進預防保健、早年兒童發展、福利、保護等所有業務。

石崇良進一步說，衛福部也將藉此機會進行改組，未來希望成立醫療、公共衛生專責業務單位，目前規劃由國民健康署承接，至於其他細節，預計在年底前向行政院提出組織法修正草案，並希望在明年的立法院第一會期討論通過。

行政院衛生署自2013年改制為「衛生福利部」，並將原衛生署內22個單位與任務編組、相關單位整併為8司6處，及6個所屬三級機關(構)，包括「疾病管制署」、「食品藥物管理署」、「中央健康保險署」、「國民健康署」、「社會及家庭署」及「國家中醫藥研究所」，後又陸續成立「長期照顧司」、「口腔健康司」、「心理健康司」等。

衛福部長石崇良表示，預計在年底前向行政院提出組織法修正草案。(記者林志怡攝)

