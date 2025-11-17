賴清德宣布成立「兒家署」 國教盟等民團肯定籲未來升兒少家庭部

〔記者林曉雲／台北報導〕總統賴清德宣布衛福部將設置「兒童及家庭署」，兒童健康聯盟、國教行動聯盟(國教盟)、全國婦兒團體聯盟(婦兒盟)今(17)日發出聲明表達高度肯定，期待將「兒少照顧與家庭支持」正式納入國家治理主軸，也肯定近年對兒科醫療量能與兒少心理健康的投資方向與成果，認為政府明確把兒少放在政策中心是關鍵的一步，呼籲未來提升為兒少家庭部。

國教盟理事長王瀚陽表示，2013年行政院組織改造後「內政部兒童局」消失，政府無兒少專責單位，民間長期呼籲應成立兒童家庭專責單位，以真正解決兒少政策長期分散與銜接不良的結構問題，由行政院與立法院共同把層級墊高、把統整權入法，讓跨部會整合成為制度。

兒童健康聯盟秘書長高碧霞指出，在衛福部設「署」是起步，面對教育、內政、勞動、司法等跨域議題，應提升為行政院一級部會(中長期升格為兒少家庭部)，確保橫向指揮協調與究責有效落地；應修法明定跨部會統整權、勸告與協調權、橫向通報與聯防機制，把「跨部整合」從善意合作升級為法律義務；治理上要全齡且以家庭為本，從孕產期、0至6歲早療與托育、學齡保護與身心健康，到青少年及家庭支持，形成一條龍服務與社區在地支援網絡。

全國婦兒團體聯盟副召集人單信愛則表示，今(2025)年7月「打造兒少家庭部：跨部會治理與政策整合藍圖」論壇，產官學民一致呼籲應儘速成立「兒少家庭部」，以統一窗口整合政策與資源、建立問責，三個聯盟皆認為，這份共識是目前最佳的改革路線圖，提供政府參考並行動。

