賴清德宣布成立「兒童及家庭署」！石崇良：衛福部將進行組改
記者蔣季容／台北報導
台大醫院今（16）日舉辦「健康台灣深耕論壇」，總統賴清德致詞時表示，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，透過兒童專責單位來照顧兒童身心健康。對此，衛福部長石崇良回應，衛福部將進行二次組改規劃，預計年底前會向行政院提出組織法修法草案，希望明年（2026）立法院第一會期可以通過。
賴清德今日在「健康台灣深耕論」中致詞指出，衛福部未來將成立「兒童及家庭署」，對此，石崇良會後接受媒體聯訪被問及此事，他回應，面對少子化，希望能將兒童的照顧及保護整合成一個專責單位，依照總統指示方向，未來將成立「兒童及家庭發展署」，去整合兒童健康，促進預防保健及兒童福利、保護及早療兒童發展等業務。
石崇良透露，未來衛福部將做二次組改，同時調整其他業務，藉此機會將長照單位的業務做一點整合。此外，在公共衛生方面，不只有醫療公共衛生的業務，也希望能有一個專門的單位，目前規劃是希望讓國健署來擔負公共衛生推動。
石崇良說，衛福部二次組改規劃，預計年底前會向行政院提出組織法修法草案，希望明年（2026）立法院第一會期可以通過。
