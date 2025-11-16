賴清德宣布成立「兒童及家庭署」 隸屬衛福部專責兒童健康

總統賴清德今（16）日出席台大醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」，宣布為了照顧兒童醫療，衛生福利部將進行組織調整，成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德致詞時表示，政府未來4年將投入135.6億元，推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，以提升兒童醫療量能並促進醫療人才留任，此外，今年編列27億元建構全國三層級的兒童醫療體系，包括由8家核心醫院負責重難罕症，並輔助27家重症醫院整合周產期及重症支援服務，提供從產前急診到加護病房的完整醫療服務。

廣告 廣告

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

針對幼兒醫療，賴清德指出，政府已推動幼兒專責醫師制度，截至今年9月，共有超過2500位醫師以及近1200家醫療院所參與，覆蓋率達65%，照顧了超過26.8萬名3歲以下兒童。衛福部、健保署還將特別挹注資源，為0至6歲兒童照顧額外匡列249億元，並在去年至今年投入8.57億元，調升兒科專科醫師的健保支付，預計年底將進一步增加兒科病房與加護病房的住院診察費用，預計2026年1月實施。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德並表示，政府同時提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵，截至今年4月累計獎勵231位住院醫師、149位研修醫師，另外兒童心理健康部分也補助約1.3億元，推動兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫，目前台大兒童醫院與台中榮總已設立共21床的兒童新制病房，為孩子提供更完善的身心健康支持。賴清德最後宣布，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，以一個專責單位來照顧兒童的身心健康。

延伸閱讀

「兒家署」成立！衛福部長石崇良：草案年底前送行政院

王世堅怒揭假低收住豪宅領百萬 重批衛福部放水縱容

男性第三大攝護腺癌篩檢納公費 衛福部承諾：半年提規劃