賴清德宣布成立「兒童及家庭署」 隸屬衛福部專責兒童健康
總統賴清德今（16）日出席台大醫院舉辦的「健康台灣深耕論壇」，宣布為了照顧兒童醫療，衛生福利部將進行組織調整，成立專責單位「兒童及家庭署」，照顧兒童身心健康。
賴清德致詞時表示，政府未來4年將投入135.6億元，推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，以提升兒童醫療量能並促進醫療人才留任，此外，今年編列27億元建構全國三層級的兒童醫療體系，包括由8家核心醫院負責重難罕症，並輔助27家重症醫院整合周產期及重症支援服務，提供從產前急診到加護病房的完整醫療服務。
針對幼兒醫療，賴清德指出，政府已推動幼兒專責醫師制度，截至今年9月，共有超過2500位醫師以及近1200家醫療院所參與，覆蓋率達65%，照顧了超過26.8萬名3歲以下兒童。衛福部、健保署還將特別挹注資源，為0至6歲兒童照顧額外匡列249億元，並在去年至今年投入8.57億元，調升兒科專科醫師的健保支付，預計年底將進一步增加兒科病房與加護病房的住院診察費用，預計2026年1月實施。
賴清德並表示，政府同時提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵，截至今年4月累計獎勵231位住院醫師、149位研修醫師，另外兒童心理健康部分也補助約1.3億元，推動兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫，目前台大兒童醫院與台中榮總已設立共21床的兒童新制病房，為孩子提供更完善的身心健康支持。賴清德最後宣布，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，以一個專責單位來照顧兒童的身心健康。
賴清德宣布將成立「兒童及家庭署」衛福部年底提組織法修正草案
台大醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴清德總統於會中致詞指出，政府將在未來4年投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，另也將在衛福部成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責兒童身心健康發展；另衛福部預估於今年底前提出組織法修正草案。自由時報 ・ 1 天前
照顧未來主人翁 賴總統：衛福部將成立兒童及家庭署
為了照顧未來主人翁，總統賴清德今天（16日）宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。 台大醫院今天下午舉行「健康台灣深耕」論壇，賴總統致詞時宣布，未來衛福部將成立兒童及家庭中廣新聞網 ・ 1 天前
衛福部將設兒家署 民團籲統整權入法促跨部整合
（中央社記者許秩維台北17日電）總統賴清德16日宣布，衛生福利部將成立「兒童及家庭署」。國教盟等民團今天對此表達肯定，並呼籲未來應把單位層級墊高，並修法明定跨部會統整權，讓兒少政策能跨部整合。中央社 ・ 12 小時前
