總統賴清德（右）與美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左）。（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德今（26）日召開，並於會後主持記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言隨後透過該會的Facebook帳號發文表示歡迎，並表示台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

廣告 廣告

谷立言說「台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令我深受鼓舞。」谷立言亦表示正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。「無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。」

谷立言最後表示，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

更多新聞推薦

● 賴清德宣布投入1.25兆國防特別預算保台 AIT：支持台取得關鍵不對稱戰力