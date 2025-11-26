賴清德宣布投1.25兆國防預算 鄭麗文：您在玩火啊！希望總統懸崖勒馬

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文中常會談話（圖／記者詹宜庭攝影）

賴清德總統投書美國《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防預算，彰顯捍衛民主決心。國民黨主席鄭麗文今（26日）在中常會上直呼，「賴總統，您在玩火啊！」國民黨身為台灣最大在野黨，希望賴清德三思，也盼國際社會能理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，要遠離戰火、避免戰爭，甚至積極成為和平締造者，「我再次表達國民黨立場，希望賴總統三思、懸崖勒馬」。

鄭麗文表示，賴政府所提的1.25兆新台幣國防特別預算，連同明年度國防軍事支出總預算9495億，必須舉債2000多億，另外還有兩項特別預算也要舉債1008億，若加上賴總統所提1.25兆國防特別預算，光是今年度而已，舉債規模就要突破5000億，已經遠超法定舉債上限。對於應該要有的財政紀律，以及產生嚴重排擠作用，賴總統與國安團隊都沒有任何考量嗎？如何永續、維持世代正義來支持如此龐大的國防支出？這點賴總統沒有給任何說明，也沒有提出任何可行方案。

鄭麗文說，很遺憾的，堂堂中華民國元首，對於如此重大國家政策，竟然沒有向全民報告，沒有跟國會說明，沒有進行專業討論，對於所有可行性沒有進行具體評估，就直接對外國媒體投書，如此自貶身價、自毀國格，國民黨難以接受。她質疑，「請問中華民國還是民主國家嗎？所有預算特別條例不用經過國會嗎？難道國會形同虛設嗎？應該要有的程序正義、民主程序通通被跳過，難道台灣跟美方沒有正式管道嗎？要用投書方式宣布如此重大國家政策，史上第一遭，這背後的考量是什麼，顯然這是非常重大的決策失誤，嚴重損害中華民國的國家國格與元首應有的格局。」

「賴總統，您在玩火啊！」鄭麗文說，更讓她感到憂心忡忡的是，大罷免之後，賴清德陷入內憂外患，嚴重政治領導危機，相信國人非常殷切盼望他能重新調整角度，重新反省過去上任一年多來的作為跟路線，但大家沒有看到，看到的反而是他用更激進、危險手法，將國家安全、全台灣人民幸福推到懸崖邊，面臨重大危機。

「賴總統，您在玩火啊！」鄭麗文指出，賴清德重提兩國論，再次向台獨邁進，這絕對不是台灣人民所樂見，也絕對不是區域乃至整個國際社會所樂見的。她要呼籲賴清德，千萬不要成為麻煩製造者，在賴清德談話裡，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業發展，難道都要建立在戰爭之上嗎？這是中華民國的價值嗎？

鄭麗文強調，國民黨身為台灣最大在野黨，希望賴清德三思，也盼國際社會能理解台灣人民愛好和平、堅定和平的重大意願，要遠離戰火、避免戰爭，甚至積極成為和平締造者，「我再次表達國民黨立場，希望賴總統三思、懸崖勒馬」。

