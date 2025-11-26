賴清德宣布投1.25兆國防特別預算 鄭麗文：舉債破5千億 台海變火藥庫

總統賴清德今天宣布，未來8年內共投入1兆2500億元的國防特別預算，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。國民黨主席鄭麗文指出，國防預算的舉債規模突破5000億元，遠超過法定舉債上限，如何支持如此大的國防特別支出，賴清德沒有任何說明，沒有提出任何可行方案。賴清德今日談話不只讓台海變火藥庫，更讓台灣變兵工廠，希望賴總統三思。

國民黨26日下午在中央黨部舉行中常會，由黨主席鄭麗文（後中）主持會議。（中央社）

《華盛頓郵報》（The Washington Post）今天刊出賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書強調，政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。此外，賴清德也在上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會，親上火線宣布，將提出規模1.25兆元的追加國防預算。

國民黨今天舉行中常會，鄭麗文在會中針對賴清德要追加國防特別預算指出，明年的國防預算9495億元，就要舉債2000多億元，另外有兩項特別預算要舉債1008億元，若再加上賴清德所提的1.25兆元國防特別預算，舉債規模將突破5000億元，已遠超過法定的舉債上限。這不僅有違財政紀律，更對其他類別預算有嚴重排擠作用，賴清德與國安團隊都沒有考量嗎？如何永續及維持世代正義？要支持如此龐大的國防特別支出，賴清德沒有任何說明，沒有提出任何可行方案。

鄭麗文認為，讓人遺憾的是，堂堂中華民國元首，如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告、向國會說明、進行專業討論，就直接對外國媒體投書，這項投書顯然不是向台灣主人報告，如此自貶身價、自毀國格，讓人覺得難以接受；請問中華民國還是民主國家嗎？預算特別條例不需經過國會嗎，難道國會形同虛設，應要有的民主程序，通通不存在。

鄭麗文更質疑，難道台灣與美方沒有正式溝通管道嗎，要用投書方式，宣布如此重大的國家政策，這真的還是史上第一遭，顯然有重大決策的失誤，嚴重損壞國家元首該有的格局。

鄭麗文說，更讓人憂心的是，賴清德在記者會上做的重大宣示；她說「賴總統，您在玩火」，重提兩國論，再次大步向台獨邁進，這絕對不是台灣人民所樂見的，也絕對不是區域乃至國際社會所樂見的。

鄭麗文最後誠摯呼籲賴清千萬不要成為麻煩製造者，在賴清德的這一番談話中，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有經濟產業發展，難道都要建立在戰爭之上嗎？身為國會第一大黨，台灣最大在野黨，還是希望賴總統要三思，能夠懸崖勒馬。也希望國際社會能夠理解，台灣人民愛好和平，堅定和平的重大意願。