賴清德宣布推出1.25兆國防特別預算「對付中國威脅」！AIT發聲了

賴清德召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加台灣國防預算，推出史無前例的的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，捍衛台灣國防與展現應對中國威脅的決心。對此，美國在台協會稍早也發聲表示肯定。

賴清德今早召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，正式公布這項國防預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。

他強調，按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心。

為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

美國在台協會處長谷立言表示，賴清德總統宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

谷立言提到，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

他強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

