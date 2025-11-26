賴清德宣布推1.25兆國防特別預算 黃國昌：務實理性強力把關

針對賴清德宣布增加高達1.25兆國防預算，民眾黨主席黃國昌今天（26日）回應，民眾黨支持合理增加國防預算，但絕不能架空台灣民主。（圖／民眾黨提供）

總統賴清德今天（26日）投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，目前正在日本訪問的民眾黨主席黃國昌回應，民眾黨支持合理增加國防預算，但絕不能架空台灣民主，他也強調在接下來整個審議過程中，「民眾黨會以務實理性態度強力為人民把關」。

美國《華盛頓郵報》今天清晨刊出賴清德的投書，他在文中向美國總統川普致謝，肯定其以實力捍衛和平、提升全球安全的努力，同時宣布台灣即將編列史上最高的400億美元（約台幣1.25兆）國防預算。賴清德強調，面對重大責任，台灣意志堅定，並相信只要與美國及理念相近的盟友合作，和平終將降臨。

對此，目前正在日本訪問的黃國昌特別錄製影片回應，在明年一般預算當中，台灣的國防經費已經攀升到9500億新高，過去一段時間，賴清德政府不斷釋放要再透過特別預算方式，近一步擴大國防採購相關經費，但不管是國人還是立委，大家都沒辦法得知具體內容。

黃國昌說，沒想到，賴清德居然透過投書美國媒體方式，宣布國防經費要再進一步增加400億美金、高達1兆2500億台幣。他強調，對於合理增加國防預算強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但他要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣民主，在接下來整個審議過程中，民眾黨會以務實理性態度強力為人民把關。



