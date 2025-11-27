賴清德宣布提1.25兆國防特別預算 國軍將領：不排除近日共軍對台有大型騷擾。（圖／國防部提供殲16戰機圖）

總統賴清德昨天（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨即宣布「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」編列400億美元（約1.25兆台幣）國防特別預算案，捍衛台灣民主。中共解放軍則相當罕見沒有多派海空兵力進行擾台的軍事動作，不過國防部將領則認為，不排除中共解放軍近日將會以「聯合戰備警巡」的方式，加大「灰色地帶襲擾」等擾台動作。

國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026-2033年，預算上限暫匡新臺幣1兆2,500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類。

廣告 廣告

對於此次賴清德宣布約1.25兆台幣的國防特別預算案，中共迄今沒有重大軍事反應；從國防部每天公布的「中共解放軍臺海周邊海、空域動態」來看，並沒有明顯異常。

根據國防部今天（27日）所公開的偵搜狀況顯示，從25日0600時至26日0600時止，國軍偵獲共機20架次（逾越中線進入西南空域14架次）及共艦5艘，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

而從共軍擾台的細節來看，在海峽中線附近，從0730時至1930時止，中共派遣了主戰機及無人機共14架次，其中7架次逾越海峽中線。但在西南空域方面，從1010時至2010時止，僅有主、輔戰機共計3架次。



回到原文

更多鏡報報導

1.25兆國防預算分8年編列 賴清德：擋中共2027武統台灣的目標

宣布新增1.25兆國防預算 賴清德：最具威脅的不是武力而是「放棄」

國防部提1.25兆國防特別預算 顧立雄：2033年達成後將有效確保國人生命與財產安全