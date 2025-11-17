賴清德宣布新設兒家署！石崇良曝規劃進度「將扮演跨部會兒童健康統籌窗口」

少子化已成國安危機，總統賴清德宣布將在衛生福利部之下增設「兒少及家庭支持署（兒家署）」。衛福部長石崇良今（17）日透露初步規劃，強調未來的兒家署會將原本散落在各單位的兒童業務整合起來；並於涉及處理跨部會業務時，扮演推動兒童健康政策的統籌單位及窗口。

賴清德16日宣布，衛福部將新增成兒少及家庭支持署，預計4年要投入135億元照顧兒童健康，而衛福部則預計在年底提出組織法修法草案。

石崇良說，目前規劃方向，兒家署主要是要把過去散落在不同單位的兒童業務，從福利、保護服務到健康醫療等，例如兒少福利跟兒少保護就要整合在一起，同時兒少健康促進及兒少發展也會整合在一起。不過，現行健保署、疾管署主管有相關兒童的醫療服務跟預防接種，仍由健保署跟疾管署負責。

​衛福部長石崇良透露「兒家署」初步規劃。（資料照，柯承惠攝）

兒家署的定位，石崇良表示，只是需要一個專責的單位做為兒童健康的總窗口，兒童健康的問題不只有醫療，還涉及學校場域跟家庭內安全的維護、促進，甚至跟飲食，農業部、環境部都有關聯性，因此，它還有個重要角色，就是推動兒童健康政策的統籌單位與窗口。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則認為，台灣目前的出生數已跌破13萬，生育率長期全球倒數，不僅衝擊教育、醫療，更會影響國家勞動力與整體競爭力。政府成立「兒少及家庭支持署」絕對是必要且正確的國家級決策，當兒童照護被提升到行政層級，代表國家正式將兒童健康視為「未來主人翁資產」，而非「家庭自行負擔」。

洪子仁認為，有專人專責與專屬預算，才能真正守住兒童醫療與照護品質。對於兒少議題，台灣正面臨兒童自殺、虐待、少子化、兒科醫師流失等嚴峻問題，把台灣兒少專責單位層級拉升到「署」，才能有組織規模的預算編列，給予兒少多一層保障。

洪子仁說，過去兒少政策散落在不同部會，導致跨機關責任不明、預算分散難以有效投入，以及醫療、教育、社福系統之間缺乏整合。建議未來由「兒少及家庭支持署」主導整合托育、幼教、醫療、早療、精神照護、育嬰假、職場友善、少子化整體國家政策等，完整串連醫療、法律、心理衛生等資源。

