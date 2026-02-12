賴清德宣布特赦8旬劉母！ 喊話：以此案為鑑把長照視為重要議題

總統賴清德今宣布特赦這位高齡8旬的林劉女士，並喊話將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。（鏡報鄒保祥攝）

台北市松山區2023年發生一起長照悲歌，劉媽媽長期照顧癱瘓在床、重度身心障礙的兒子50年，後來在生病等重重壓力下，最終親手結束了兒子的生命，隨後自首。這起社會事件曝光後，全案依殺人罪起訴，法官雖盡量減輕刑責，最終仍得判處2年6月徒刑，3位法官也在判決末段罕見寫下「建請總統考慮特赦」。總統賴清德今（12）日宣布特赦這位高齡8旬的林劉女士，並喊話將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題。

廣告 廣告

劉媽媽長年照料極重度身心障礙的孩子，承擔照護責任超過50年。2023年間，在因她確診新冠肺炎，加上身心狀況急遽惡化，以及高齡、高壓的情況下，最終親手結束孩子的生命，釀成無可挽回的家庭悲劇。

賴清德今於臉書po文宣布，「今天，我依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉女士，以『免刑不免罪』的特赦方式，免除發監執行。」

賴清德補充提到，本案經由司法審理，已於今年1月16日定讞。由於審理法院及多位立法委員均建請特赦、《赦免法》主管機關法務部也認為，綜合本案情節，已沒有實際執行刑罰的必要性。「我在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，決定以『免刑不免罪』的特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。」

最後，賴清德特別向國人喊話，長照是執政團隊積極投入的重要國家政策，今年1月起長照3.0更已上路，「我們將以此案為鑑，把『長期照顧』視為重要人權與社會安全議題。」也誠摯希望，促進長照3.0、提供各項長照服務等的中央政府總預算，能夠盡速在立法院通過，不分你我一起建立更友善、更完備的長照體系。

總統宣布特赦後，許多網友湧入留言，「天啊 我看到消息雞皮疙瘩，謝謝總統」「謝謝總統總是在乎我們生活大小事。」「感謝賴總統，支持賴總統，台灣有您真好！」「太棒了！年前最振奮人心的消息！」「感謝總統，希望這種憾事能不再發生。」

更多鏡週刊報導

陳玉珍踹人被起訴！林月琴絕不和解 再批國民黨：我體內出血可以不究責？

運動幣抽籤結果出爐！60萬人中籤 領取時間也曝光了

花蓮縣府澄清「鹹魚」非主燈 真正主燈曝光了！議員爆料：至少250萬元