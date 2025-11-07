賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。
賴清德表示，今年共有123個國家或城市、1600個攤位參展，展現出台灣觀光產業的國際能見度。他呼籲民眾千萬不要錯過，「買到就是賺到」，無論是國內旅遊或國際旅遊，都值得參觀採購。他也祝福活動圓滿成功、成果豐碩，期盼每個參展單位都能滿載而歸。
賴清德提到，台灣是以觀光立國，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化，帶動觀光產業發展，進而促進經濟成長。賴清德解釋，去年國內觀光產值已達8378億元，政府將以2030年達到兆元產值為目標，賴清德也要求交通部與行政院盡速成立專責研究及推動單位，統合觀光政策與產業鏈，從人才培育、商品開發到產業結構整合全面強化觀光競爭力。
賴清德說明，旅遊發展分為「國旅」、「入境旅遊」與「出境旅遊」三個方向同等重要。根據觀光協會統計，民眾一年觀光總花費約1兆4000多億元，其中，約9000億元花在國外旅遊，國內旅遊約5000億元，顯示國內旅遊可再加強。
賴清德談及，國旅發展具備三項有利條件，第一，假期增加，今年有九個連續假期，共33天，讓民眾旅遊時間更充裕。
第二，可支配所得提升，政府推動減稅與社會福利政策，包括「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私校補助每年3萬5000元、長照3.0全面推動等，讓家庭負擔減輕、可自由運用所得增加。賴清德舉例，單身租屋族年收入62萬元以下免稅，四口之家164萬元以下免稅，三代同堂家庭212萬元以下免稅，「人民有錢、有時間，自然就會想旅遊」。
第三，人力補充，勞動部正研議開放外籍中階技術工投入旅宿產業，解決旅宿人力不足的問題。
但賴清德表示，國旅推動具備良好基礎，但同時也意味著挑戰。連續假期雖多，但若國內觀光品質與國外相近、價格差異卻不大，民眾仍可能選擇出國。
他以日本為例表示，去年民眾赴日旅遊人次達600萬人，主要因交通便利、票價優惠。尤其是像台灣虎航，在日本航點非常密集，因此也讓民眾前往日本顯得更加便利。
賴清德指出，觀光產業鏈橫跨交通、旅館、旅行社等多領域，必須整合各部會與地方政府力量。推廣觀光，總統不能置身事外，將與行政院、交通部、觀光署及相關部會，共同組成「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。
賴清德提醒，交通部與觀光署特別留意，如何讓各縣市已有的活動更具吸引力、提升品質、擴大效益。
如台南的國際蘭花展與芒果節、南投的國際茶博覽會、新北的平溪天燈節等，都是具代表性的活動，應進一步串聯成季節性的觀光品牌，帶動非連假的旅遊熱潮。
賴清德強調，政府未來將聚焦各地亮點，例如大鵬灣可比照峇里島的定位、墾丁與南灣可朝夏威夷模式發展，打造國際級度假勝地，讓台灣的每一個旅遊地區，都有自己的故事與定位。
（責任主編：莊儱宇）
