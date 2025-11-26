賴清德宣布軍購特別預算「 8年1.25兆」 重點一次看

賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算8年投入1.25兆。（張薷攝）

為了因應中國對台威脅，賴清德總統今親自召開記者會，宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在2026至2033年共8年，投入1兆2500億元的經費，來建構「台灣之盾」在內的先進防衛作戰體系，並提出5個具體行動，包含「一國兩制台灣方案」是不可碰觸之紅線。

賴清德上午9點30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11點30分舉行記者會向全國民眾報告，賴總統、副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人都出席，顧立雄也將在記者會上簡報。

賴清德表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，我國研擬2項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。

賴清德表示，全面應對迫切的國安威脅，守護民主台灣。第一項行動方案是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，當中有5大具體行動；第二項行動方案為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，包括3大目標與8大具體行動。

第一項行動方案，堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制。賴清德表示，民主台灣是主權獨立國家，國人及國際友人稱呼我們為中華民國、台灣或中華民國台灣，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣主權不容侵犯併吞，中華民國的前途由2300萬人決定。

賴清德指出，台灣堅決反對中國扭曲聯大2758號決議，利用二戰歷史文件竄改史實，更高度僅替中國加速武統台灣軍事整備的同時，加大推進假和平為名的強製性統一，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。國家安全沒有妥協空間，捍衛民主台灣拒絕臣服中國，這是台灣人民的立場，為了捍衛主權。

第一行動方案包含，一，國安團隊將協同相關部門成立常態性專案小組，以民主台灣對比中國台灣為主軸，研擬行動計劃，透過國際及國內戰略溝通、歷史敘事、反制法律站等多元手段，向全世界展現守護民主台灣堅定維持現狀的意志。

二，事實和真相是民主國家凝聚是會信任，強化國家認同的基礎，行政院將評估在重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露與正確資訊的流通，加強對北京干預我國內步事務的警覺。

三，持續落實因應中國統戰及國安威脅17項測略。四，反制中國對台灣人民跨境鎮壓，建立受害者聯繫及保護機制，強化跨國保護潛在受害者、健全法制。

五，歷來民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的一國兩制台灣方案，應該透過政府政策宣示、立法院決議，政黨與民間團體集體作為，共同確立一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸之紅線。建立制度性規範，杜絕中國利用內部矛盾推行強製性統一。

第二項行動方案，則是推動強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業。賴清德表示，和平必須靠實力，投資國防就是投資安全和平。面對中國對區域對我國不對升高的霸權野心，日韓菲正逐漸形成島鏈防衛責任分擔機制，台灣作為第一島鏈最關鍵環節，必須展現決心。

賴清德強調，此方案的三大目標，一，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；二個目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終的目標是：建構可以永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

賴清德指出，國防部已經完成強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例及預算規劃，預計未來8年，投入1.25兆經費，投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統，引進高科技與人工智慧，提升國防自主壯大國防產業。

