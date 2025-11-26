賴清德宣布追加國防預算 未來8年投入1.25兆 擬2安全行動方案｜直播

總統賴清德今天表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年內，共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

總統府26日表示，總統賴清德（圖）上午11時30分在總統府大禮堂舉行記者會，親上火線宣布，將提出規模新台幣1.25兆的追加國防預算。（中央社資料照）

賴清德今天9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。11時30分在總統府大禮堂舉行記者會。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府祕書長潘孟安等人。

賴清德說，稍早他召集國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報，北京當局近來全面推進相關行動，企圖把民主台灣變成中國台灣，嚴重威脅台灣國家安全及自由民主。經充分討論，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，做為具體因應策略。

他說，一如國際關注，中國對台灣、印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓及台海周邊進行各類型軍事侵擾，海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓台灣在內的區域各方深感不安與困擾。不僅如此，北京當局也以2027完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣。

賴清德表示，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉反獨促統、跨境壓鎮，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質治理的假象。在台灣內部，中國加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱台灣的團結，這些作為的目的，都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的民主台灣，關進威權專制的中國台灣裡，達成併吞台灣稱霸宰制印太區域的野心。

賴清德並宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年，自2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費，打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛作戰體系。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）25日刊出賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。