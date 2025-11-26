賴清德宣布追加國防預算 未來8年投入1.25兆 擬2安全行動方案｜直播
總統賴清德今天表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年內，共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。
賴清德今天9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。11時30分在總統府大禮堂舉行記者會。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府祕書長潘孟安等人。
賴清德說，稍早他召集國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報，北京當局近來全面推進相關行動，企圖把民主台灣變成中國台灣，嚴重威脅台灣國家安全及自由民主。經充分討論，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，做為具體因應策略。
他說，一如國際關注，中國對台灣、印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓及台海周邊進行各類型軍事侵擾，海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓台灣在內的區域各方深感不安與困擾。不僅如此，北京當局也以2027完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣。
賴清德表示，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉反獨促統、跨境壓鎮，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質治理的假象。在台灣內部，中國加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱台灣的團結，這些作為的目的，都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的民主台灣，關進威權專制的中國台灣裡，達成併吞台灣稱霸宰制印太區域的野心。
賴清德並宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年，自2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費，打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛作戰體系。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）25日刊出賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。
其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
大利多！賴清德喊1.25兆元追加國防預算 軍工股雷虎、中光電等4檔亮燈鎖漲停
總統賴清德在《華盛頓郵報》投書中，提出400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅將用於重大對美軍事採購，也將大幅強化台灣不對稱戰力。消息一出，軍工股氣勢如虹，雷虎（8033）、中光電（5371）開盤一字鎖漲停，龍德造船（6753）、亞航（2630）也接連跟上漲停，另有5檔概念股漲逾半根停板。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 5 小時前
賴清德今開國安高層會議 11:30親上火線說明1.2兆國防特別條例
總統賴清德昨以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，宣布將提400億美元（約1.2兆台幣）國防特別預算案，捍衛台灣民主。總統府今（11/26）上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，預計11點30分由賴清德親上火線，舉行記者會說明。太報 ・ 1 小時前
直播/國防預算1.25兆歷史新高 賴清德11:30親上火線說明
總統賴清德今天（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，總統府今早宣布，將在早上11時30分召開記者會向國人說明相關事宜。中天新聞網 ・ 1 小時前
刪掉全國定假日「換週休三日」！他提「最爽版本」網嗨爛：怎輸？
生活中心／綜合報導「週休三日」於公共政策網路參與平台提案引發討論，以5768位民眾覆議並成功達標的提案，接下來需等待勞動部於12月前給予正式回覆，網路討論分成各自立場，不少學生、上班族都期待成真，不過也有網友並不認同，近日更有PTT網友提問「週休三日、取消所有節日放假如何？」，瞬間引爆另一波熱議了。民視 ・ 1 小時前
時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地
時代的眼淚！今年4月底開始拆除的高雄老字號國際商工，拆除工程已經完工，目前已夷為平地，未來將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多後，市府宣布國際商工舊址，將作為中自由時報 ・ 4 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 小時前
日本考慮收緊移民歸化規定 住滿10年才可申請入籍
《日經新聞》25日報導，日本政府正考慮收緊入籍規定，由目前在日連續住滿5年的門檻提高至10年。這項改變在前首相石破茂執政時已經提出，加上執政黨自民黨的新盟友「維新會」力主這項措施，現任首相高市早苗上任後，日本政府對於收緊規定的措辭也更加強硬。太報 ・ 1 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
強化AI轉型！惠普宣布2028年前裁員6000人 3年省下325億
根據外媒報導，洛瑞斯強調，惠普將藉由AI技術重塑產品設計與客服流程，以提高效率與市場競爭力。今年2月公司已展開首波裁員，當時解雇約1000至2000名員工。據統計，截至10月31日止的第四季，AI電腦（AI-enabled PC）出貨量已占整體出貨超過三成，顯示市場需求穩定增長。不過...CTWANT ・ 1 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
「少用點AI？你瘋了嗎？」黃仁勳促：能用AI就用 強調工作機會不會少
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，希望員工能用人工智慧（AI）時就用，他也堅稱，不需要擔心會在過程中丟了工作。聯合新聞網 ・ 5 小時前
蔣萬安危險了？台北市長最新民調出爐 綠營5潛在人選「他」居冠
即時中心／黃于庭報導民進黨積極布局2026選戰，除了先前已向黨中央遞交意向書，表態參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，綠委王世堅、沈伯洋均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，吳怡農今（26）日公布民進黨5位潛在台北市長參選人的互比式民調。民視 ・ 30 分鐘前
房仲：六都議價率全面上揚 高雄17.1%居冠
（中央社記者何秀玲台北25日電）住商機構今天表示，房市若持續買氣低迷，全台恐將進入價格戰，觀察今年前10月內部成交資料，六都平均議價率全面上揚，高雄市議價率達17.1%，居六都之冠；和去年同期相比，高雄市議價率年增4.3個百分點，也是六都中增幅最大。中央社 ・ 16 小時前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 2 小時前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 4 小時前