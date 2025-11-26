賴清德宣布追加國防預算 未來8年投入1.25兆 盼在野支持

總統賴清德今天（26日）表示，中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬兩項「守護民主台灣國家安全行動」方案，且為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年內，共投入1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。賴清德強調，這筆國防特別預算是必要的投資，且是投資在和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

總統賴清德26日9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會發表談話。（中央社）

賴清德今天9時30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。11時30分在總統府大禮堂舉行記者會。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府祕書長潘孟安等人。

賴清德說，稍早他召集國安高層會議，就當前國家安全情勢，聽取國安團隊簡報，北京當局近來全面推進相關行動，企圖把民主台灣變成中國台灣，嚴重威脅台灣國家安全及自由民主。經充分討論，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，做為具體因應策略。

這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴清德指出，一如國際關注，中國對台灣、印太區域的威脅正在加劇，近期在日本、菲律賓及台海周邊進行各類型軍事侵擾，海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓台灣在內的區域各方深感不安與困擾。不僅如此，北京當局也以2027完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣。

賴清德表示，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉反獨促統、跨境壓鎮，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質治理的假象。在台灣內部，中國加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱台灣的團結，這些作為的目的，都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的民主台灣，關進威權專制的中國台灣裡，達成併吞台灣稱霸宰制印太區域的野心。

賴清德並宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規畫，預計未來8年，自2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費，打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛作戰體系。

媒體提問，明年度總預算立法院尚未通過，總統是否有信心這筆特別預算能在立院闖關。國民黨主席鄭麗文曾說反對將國防預算增加到GDP的5%，國民黨認為若兩岸和解就不用把錢投資在軍備，未來如何與朝野立委溝通，以獲得支持。

賴清德表示，國防特別預算與中央政府總預算，性質上有些不同，中央政府總預算是年度預算，涵蓋各部會對國家推動的各項建設，希望在野黨能夠迅速交付委員會審查，也可以對行政院提出必要的監督，能迅速通過整個預算，如此一來，國家推動各項建設、進行發展的時候會順利。

至於國防特別預算，賴清德說，台灣面臨中國的威脅，這筆國防特別預算是必要的投資，「而且我們是投資在和平，也投資在台灣安全」，當然希望在野黨能夠支持，這筆預算加上去後，並沒有達到GDP的5%，政府希望明年能夠達到GDP的3%以上。

賴清德強調，更重要的是，若要進行和解也必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，無法保障國家利益，也容易淪為投降的最後結果。他表示，希望在野黨能不分立場支持國家安全，才有辦法保障大家的生活方式，經濟才能持續發展，希望朝野能夠支持，也請社會能夠了解並支持這筆國防預算。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）25日刊出賴清德以《台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主》（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。

