賴清德宣布重啟公地放領！符合3條件就可申請

總統賴清德今日在內政部長劉世芳、財政部次長李慶華、國有財產署署長曾國基等人及立委黃秀芳、陳素月、縣議員李俊諭等人陪同下，到達彰化縣溪州鄉關心公地放領情形，同時宣布只要符合農地農用、自耕農、未破壞國土，就可以申請，彰化縣將有192位農民受惠。

承租公地的地主鄭偉馨表示，溪州這片公有地種有芭樂等水果，還有苗木、花卉及水稻等土壤肥沃，他及另一租戶鄭章廷都說，這片土地是阿公時代就開始開耕，至今已耕作逾百年，希望政府能盡快讓公地放領。

賴清德總統今日南下彰化溪州鄉關心公地放領情形，同時宣布只要符合農地農用、自耕農、未破壞國土，就可以申請，彰化縣將有192位農民受惠。（葉靜美攝）

彰化縣國有平地耕地有331筆、面積達58.63公頃，有172人承租，其中以溪州鄉最多，有309筆土地、153人承租、面積達56.77公頃，公地放領政策重新啟動後，彰化縣將有172位農民受惠。賴清德會中強調，政府很重視、也很照顧農民，因為國家以農立國，今天來溪州宣布公地放領，背後就是為了照顧農民。

會中，賴清德等人聽取劉世芳簡報，她表示，公地放領有三個原則，一為依法行政，即依法保護自耕農，二為信賴保護，以往政府答應民眾，現條件成熟，應開放農民放領，三是要兼顧國土保育，預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，內政部已成立「公地放領審議會」，包括彰化等14個公地放領相關縣市，會在今年底前成立「公地放領工作小組」，配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

賴清德說，2003年陳水扁總統、游錫堃行政院長就有意重啟公地放領，但由於1999年921地震與隨後幾次風災，地質非常不穩定，只能作罷，陳素月立委、黃秀芳立委也多次與他懇談溝通，現在他決心來推動。

賴清德表示，來宣布公地放領並不是一件簡單的事，而是歷經跨部會的一百場多場會議，一年以上時間，他說，公地放領條件以白話來說，第一是必需繼續農用，第二是必須是自耕農，第三是不能破壞國土保育，他說，只要符合條件者，就能申請。

