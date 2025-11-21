賴清德宣布重啟公地放領 細數各項農作物稱「我也是算內行的」

總統賴清德（前排左四）今日南下彰化溪州鄉關心公地放領情形，在民進黨立委黃秀芳（前排左三）、立委陳素月（前排左五）陪同下視察農地，與農民輕鬆互動。（葉靜美攝）

總統賴清德（左一）今日南下彰化溪州鄉關心公地放領情形，收到農民致贈的當地特產芭樂。（葉靜美攝）

總統賴清德今日抵達彰化溪州鄉關心公地放領情形，他表示，彰化、溪州都是好地方，他細數各式農作物，並稱「我也是算內行的」，贏得掌聲；會中，他提到民進黨立委陳素月與黃秀芳時，親切稱素月及秀芳，隨後到田地視察時，三人與農民也時有互動，現場氣氛輕鬆。

陳素月與黃秀芳都有意爭取彰化縣長民進黨黨內提名，屬競爭關係，二人今日陪同賴清德到場，在隨後視察農地時，分站賴清德左右，雖私下並無互動，但彼此卻不會爭搶鏡頭，也與賴清德及現場農民有說有笑，場面相當合諧。

賴清德會中強調，政府很重視、也很照顧農民，因為國家以農立國，今天來溪州宣布公地放領，背後的精神就是為了照顧農民；有農民致贈賴清德溪州特產芭樂，賴清德幽默回應，溪州生產的西瓜也很出名，西瓜生產時，別忘了他，他的風趣，也讓大家輕鬆一笑。

會中，他也稱讚彰化農產豐富，並詢問彰化種植的稻米品種，他表示，種植品項與台南差不多，隨口也列舉許多稻米品種，提到農民送他的紅心芭樂時，他說，宜蘭也有紅心芭樂，但沒有溪州那麼大顆，並稱對於農作，「我也是算內行的」。

賴清德也表示，政府也照農勞工，他說，目前全台參加勞保約有1053萬人，過去大家常擔心勞保破產，2019年勞保基金只剩7188億元，前總統蔡英文以公務預算撥入勞保基金，近年在政府撥補及台灣經濟表現不錯等，目前基金共1兆2484億元，增加很多，昨天行政院長卓榮泰也有重要措施，如勞保基金不夠錢，政府會負責到底，且每3年檢討財務，若有必要政府會撥錢，強調國家多久、勞保基金就多久。

賴清德說，不論農民、勞工、軍公教，政府都會支持，給人民過安定的生活，並強調，我們可以不同黨，但同一個國家，面對外來威脅不用驚慌，一定要團結向外，就不會被別人看輕。

