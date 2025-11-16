賴清德宣布 衛福部研議成立兒童及家庭署

▲賴清德宣布衛福部研擬成立「兒童及家庭署」，以專責單位統籌兒童及家庭相關政策與服務，全面關注兒童身心發展。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（16）日出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」，致詞時提及政府成立「健康台灣推動委員會」以來，結合醫界與社會各界的力量，完成提高健保總額、改善醫事人員待遇與工作環境、提供全方位醫療服務及推動「健康台灣深耕計畫」等四大階段性目標，也針對兒童照護及春節急診壅塞等方面提出積極作為，同時宣布衛福部研議成立「兒童及家庭署」，以專責單位統籌兒童及家庭相關政策與服務，全面關注兒童身心發展，回應學界與實務界多年訴求。

賴清德指出，身為首位醫界出身的總統，深知肩負重任。因此，上任後便在總統府成立「健康台灣推動委員會」，希望結合醫界與社會各界的力量，共同解決三項重大課題。第一是雖然台灣的經濟發展與平均餘命持續提升，但國人的不健康年數卻未縮短。平均壽命雖突破80歲，但其中約有8年為不健康年數，也就是每個人平均餘命中約有10%的時間可能臥床、坐輪椅或生活需要照護，這是必須正視的社會問題。

其次是健保永續，健保施行30年來，對台灣社會的安定與進步發揮了非常重要的功能，改善因病而貧、因貧而病所衍生的社會問題，也讓全民能取得妥善的醫療服務。然而近年面臨內、外、婦、兒等科別人力不足、醫護流失等挑戰，若不徹底解決，健保將難以永續，這不僅是財務與人才問題，也涉及如何讓醫療環境能更均衡發展。

第三為打造妥善的醫療環境，讓所有有志於醫療工作的醫師、護理師及其他領域醫療工作人員，都能充分發揮專業、照顧民眾，進而提升整體醫療品質，讓所有人民受惠。

賴清德表示，「健康台灣推動委員會」成立一年多以來，政府已推動多項重要措施。首先是提高健保總額，以維持並提升醫療服務品質，避免點值降低，造成第一線醫事人員擔心入不敷出、進而影響人民的醫療權益。今年的健保總額為9286億元，較去年增加531億元，成長幅度為歷年最高。明年度健保總額為9883億元，較今年增加597億元，並由政府額外投入199億元公務預算，使明年實質總額達到1兆82億元，展現政府守護全民健康的承諾。

賴清德說，每一分資源皆來自人民的納稅錢，得之不易，必須善用、珍惜，才能繼續得到人民的支持。因此健保資源增加後要妥善利用，全力改善醫事人員的待遇和工作環境，而非流入醫院或診所經營者的口袋。從去年財報來看，多數醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所收支都能平衡，所以首要應調升醫事人員薪水及改善工作環境。由政府率先做起，衛福部已調高內、外、婦、兒、急重症給付，也針對手術複雜度、嚴重度較高的急難重症等項目，給予較高點值，推動不同工、不同酬健保支付制度，讓內、外、婦、兒、急重症等科能找到足夠人力，也期盼各醫療院所響應，依科別、工作內容不同隨時調整給薪制度。

賴清德同時指出，政府也為公立醫療院所同仁提升「專業加給」。過去公立醫療機構的專業加給低於一般公務機關，衛福部發現後即予調整拉齊，讓公立醫療機構同仁約可加薪5%。再加上今年軍公教一律調薪3%，因此公立醫療機構同仁整體加薪幅度約8%。希望私立醫療機構也能比照辦理，為醫療同仁加薪，留住醫療人員，讓醫療服務品質不受影響。此外政府正研議調整門診診察費，希望根據不同工、不同酬的精神，依照診療內容予以更合理的給付，區分一般及複雜門診，並優先調整基本診療、兒童重症以及住院案件，以強化醫院體質，維持醫院營運。

針對提供國人全方位的完整醫療服務，賴清德提到，從兒童到長者、從急症到慢性病防治，積極提供全方位的醫療服務也十分重要。並以兒童醫療為例，說明政府將持續推動「優化兒童醫療照護第二期計畫」，從今年起至2028年將投入135.6億元，今年已編列27億元，建構全國三層級兒童醫療體系，由全國8家核心醫院負責重難罕症照護，並且補助27家重點醫院，整合周產期及急重症資源，提供從產前、急診到加護病房的連貫性服務。

賴清德進一步指出，政府也推動「幼兒專責醫師制度」。截至今年9月，已有超過2500位醫師、將近1200家院所參與，照護超過26萬8000名三歲以下幼童，照護涵蓋率達到65%，讓更多孩子獲得連續而穩定的健康照顧。此外為了挹注兒童醫療照護量能，明年起健保署匡列249億元健保總額，照護0到6歲兒童、保障兒童就醫。同時健保從去年到今年共挹注8.57億元，調整兒童或兒科專科醫師的健保支付，包括兒童重症住院給付及「低度/中度/高度生物等效劑量質子放射治療」等，預估每年將有約100名兒童癌症患者受惠；並透過留任獎勵機制，已協助超過230名兒科住院醫師和149名研修醫師持續投入兒科領域。

在兒童心理健康部分，賴清德說，政府補助約1億3000萬元推動「布建兒童青少年精神醫療團隊及心智病房計畫」，目前台大兒童醫院與台中榮總已設置合計21床兒童心智病房，並建立跨專業精神醫療團隊與教育訓練機制，讓孩子在身心兩方面都能獲得更完整的照顧。宣布衛福部正研議成立「兒少及家庭支持署」，以專責單位統籌兒童及家庭相關政策與服務，全面關注兒童身心發展，回應學界與實務界多年訴求。

賴清德表示，醫療第一線常面對許多特殊疾病或棘手個案，並非現行健保給付可完全涵蓋，因此政府規劃在5年內投入489億元推動「健康台灣深耕計畫」，逐步優化醫療工作條件、培育多元人才、導入智慧科技並落實醫療永續。第一階段自今年9月起至明年底，政府已核定補助253件計畫，總金額約112億元，期盼讓整體醫療品質持續提升。

針對農曆春節連假期間的急診壅塞問題，賴清德提到，政府必須預作準備，發揮各縣市醫療網功能，透過中央與地方衛生單位合作，規劃完善分流與轉診機制。為了感謝醫護人員在春節期間堅守崗位，政府將在春節連假期間，對住院診療費、護理費與藥品調劑費全面加成100%，急診服務同樣適用。而門診部分則依開診時段給予30至100%不等的加成，鼓勵各層級醫療院所在春節期間維持適度服務量能，讓民眾能在社區就近就醫，不用為了小病集中到大型醫院。

最後賴清德表示，政府會持續凝聚各界力量，共同落實「健康台灣」願景。醫療與公共衛生的專業訓練教導大家要誠實面對問題、務實規劃政策並踏實解決問題，政府也會秉持相同態度，與醫界攜手前進。期盼透過「健康台灣深耕論壇」的經驗交流，讓優質模式得以被學習、複製與擴散，進一步強化台灣醫療體系量能與永續發展，讓國人能更健康，國家因此能更強。

