賴清德宣布1.25兆國防特別預算！民進黨團：跟各民主國家趨勢一致

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國家情況與家庭狀況一樣，當國家愈繁榮、人民愈富裕，必然會提高對國家安全的支出。（中時資料照，姚志平攝）

賴清德總統投書到《華盛頓郵報》，宣布將於近期提出史無前例的400億美元（台幣約1.25兆）國防特別預算。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國家情況就跟家庭狀況一樣，當家庭富裕，需要保護的財產就更多，而當國家愈繁榮、人民愈富裕，必然會提高對國家安全，例如國防支出跟支持。

針對賴清德透過投書《華郵》宣布要提400億美元國防特別預算？鍾佳濱26日上午於立院受訪時先是形容，國家的情況就跟家庭狀況一樣，當家庭富裕、財產增加，需要保護的財產更多，就會在家裡添置保險箱、幫車庫找保全跟裝監視器。

廣告 廣告

鍾佳濱提及，台灣跟相對其他民主先進國家都是如此，當國家愈來愈富裕、經濟愈來愈繁榮，人民對於經濟生活跟既有社會安全的需求更高，「因此當我們有這個能力，國家跟家庭都會投資更多資源在對自己安全防護上，所以賴清德這番宣布，跟現在各民主國家潮流趨勢是一致的。」

鍾佳濱說，換言之，當國家愈繁榮、人民愈富裕，國家社會對於安全的維護就更為重視，必然會提高對於國家安全，包括國防支出跟支持。

【看原文連結】