即時中心／潘柏廷報導

中國武力犯台野心持續加大，總統賴清德近日提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算，受到外界高度關注。對此，總統府資政、前駐日大使謝長廷今（28）日出席「友誼水產善的循環：TeamTaiwan 挺日本記者會」則回應，自己也是反戰，但是反對任何侵略戰爭，並不反對自衛。

謝長廷接受媒體提問，就賴清德提出新台幣1.25兆的國防特別預算一事，他強調，台灣是愛好和平、支持和平解決兩岸和平，因此也是反戰，但反戰是反侵略戰爭，不是反自衛。

廣告 廣告

「大家有時候搞錯了，說要和平，不要戰爭，那就是任人宰割」，謝長廷重申，自己也是反戰，但是反對任何侵略戰爭，並不反對自衛。

快新聞／賴清德宣布1.25兆國防特別預算 謝長廷支持自衛：反對侵略戰爭

總統賴清德。（圖／民視新聞資料照）

回顧賴清德前天召開國安高層會議後，立即召開記者會向國人說明的內容，賴清德指出，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。

同時，賴清德也說，將引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

原文出處：快新聞／賴清德宣布1.25兆國防特別預算 謝長廷支持自衛：反對侵略戰爭

更多民視新聞報導

馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：願向世界分享經驗

徐春鶯涉受中方指示介選！吳靜怡：一案又一案才能當民眾黨大咖

徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」

