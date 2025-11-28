賴清德宣布1.25兆國防預算 中國國防部好氣：台灣沒有所謂的總統

記者陳思妤／台北報導

中國國防部發言人蔣斌主持記者會（圖／翻攝自中國國防部網站）

總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但，國民黨主席鄭麗文隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」而，中國國防部昨（27）日更是崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

廣告 廣告

然而，鄭麗文隨即砲轟「賴總統，您在玩火啊！」將國家安全、全台灣人民幸福推到懸崖邊，面臨重大危機，她表達國民黨立場，希望賴清德三思、懸崖勒馬。

中國國防部27日召開記者會，發言人蔣斌更崩潰大嗆，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的『總統』」。他稱，「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平的最大威脅，民進黨當局花樣翻新、勞民傷財搞「倚外謀獨」、「以武謀獨」的所謂方案，完全是枉費心機，阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓「台獨」分裂勢力加速走向覆滅。

此外，國防部印製新版「台灣全民安全指引」普發國人，卻遭到在野黨批評製造恐慌、還酸說應該丟到垃圾桶。蔣斌27日也稱，民進黨當局炮製的所謂「手冊」謊話連篇，散播戰爭恐懼和臨戰氣氛，煽動兩岸對立對抗，這與要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意背道而馳，充分暴露其「以武謀獨」、「備戰謀獨」險惡用心。

蔣斌還說，相信廣大台灣同胞能夠認清民進黨當局禍台害台的本質，積極行動起來共同反對「台獨」勢力的倒行逆施，維護自身安全福祉和台海和平穩定，「共襄祖國統一、民族復興偉業」。

更多三立新聞網報導

前藍發言人質疑賴推1.25兆國防預算 王義川嗆：屎滾才要買馬桶？

馬英九喊準戰爭狀態！律師酸爆：你買壽險，難道是進入「準死亡狀態」？

馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟

熱門股／政府1.25兆預算 軍工股5檔總評

