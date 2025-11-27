賴清德宣布1.25兆國防預算 吳怡農：中科院、國防部專業程度需提升

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農接受廣播節目「POP大國民」專訪。POP Radio聯播網提供。



總統賴清德昨天宣布將提出約1.25兆國防特別預算案，但引發在野藍白陣營批評，正爭取民進黨台北市長提名的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今（11/27）天表示，希望各黨派應該要理性討論，像他就覺得中科院、國防部的專業程度需要提升，如果在野能夠這些議題，願意進行有建設性的討論，相信一定會得到社會大眾支持。

吳怡農今天接受廣播節目「POP大國民」專訪，對於賴清德宣布1.25兆國防預算，他表示，比較可惜的是，在野黨的論述都覺得這是浪費錢、打不贏共軍、共軍2027年一定會達到習近平的目標跟任務。他呼籲，各黨派應該要理性討論，而且要有基本共識——國家安全需要跨黨派一起努力。

吳怡農說，針對預算數字合理與否，當然可以更仔細地討論，像他自己就認為，中科院執行不少國防建設，本身就是承包商之一，但中科院KPI、工作表現確實需要好好檢視，因為監察院這幾年對於中科院各個專案報告都覺得需要改革，而且國防部在專案管理、採購流程等相關專業也都需要提升。

吳怡農表示，政府有責任讓人民看到，對於過去的一些錯誤、教訓、不足的地方，都積極改善、改革，這才是負責任的方式，在野黨如果針對這些議題，願意進行有建設性的討論，相信一定會得到社會大眾支持。

主持人錢怡君提到，目前在野黨最大的疑問，就是政府應該先向美國要求6600億對台軍售先到貨，吳怡農回應，這部分是專業管理的問題，台灣身為客戶、採購方，其實應該有更多能力決定對台灣有優勢的合約，所以國防部需要更多法律專家，以國防部角度去把關，確保合約是符合台灣利益。

吳怡農指出，台灣過去向美採購都是走「Foreign Military Sales」（海外軍售）管道，就是政府對政府的交易，由美國國防部幫台灣做專案管理，好處是由美國進行專案管理，但壞處就是由美國全權決定。他說明，這不是民進黨、國民黨的問題，而是因為過去的一些弊案，導致國防部不太敢跟軍火商直接合作，但台灣在FMS模式的談判利益可能會被犧牲。

