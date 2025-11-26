賴清德宣布1.25兆國防預算 ​​呂秀蓮痛批：納稅錢通通去買武器，人活著有什麼意義？

總統賴清德今（26）日公布「守護民主台灣國安行動方案」，其中宣布將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，打造不對稱防衛戰力。而前副總統呂秀蓮在節目《下班瀚你聊》直言，戰爭應該要滅絕，台灣不要做另一個火藥庫、刺蝟島，不要把辛苦所得給美國軍火商。

​呂秀蓮表示，戰爭應該要在人類歷史上淘汰，古早的人類要戰爭是沒有辦法，但現在都已經可以發明AI，為什麼所有國民納稅所得最高比例，要拿來去買武器？如果所有的納稅錢通通去買武器，人活著有什麼意義？

​​呂秀蓮認為，我們缺少政治人物去思考，為什麼一定要聽美國的，把大家的辛苦所得給美國軍火商，「與其想台灣有事、哪些國家有事，我們要倒過來想，台灣不能有事、台灣不會有事，我在努力的是這樣一條路。」

​呂秀蓮說，她認為人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然戰爭要滅絕，為什麼還要增加武器？小國也有尊嚴，我們為什麼不能擬定一套說辭，跟白宮說明台灣人要的是什麼？台灣不要做另一個火藥庫、不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。​



​​​呂秀蓮提到，除了台積電以外，台灣還在量子科學、生物科技等有很多亮眼表現，已經超越很多國家，「小小的台灣是世界的寶，不要淪為彈藥庫、刺蝟島，不是一直編這些預算滿足大國的軍火需要，不動腦筋去想要如何阻止戰爭。」



呂秀蓮表示，除了嘴巴喊民主自由以外，我們從來沒有跟世界講「台灣要什麼」，而且現在川普根本不甩民主價值這些東西。世界上有人替我們講話，表示如果台灣被中國拿去，全世界立即損失10兆以上，我們應該要集眾人智慧出一個說帖，告訴川普如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界又會失去什麼​。

