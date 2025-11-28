賴清德宣布1.25兆國防預算！蔣萬安：相信立法院會實質審查、嚴格把關

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。但卻引來國民黨主席鄭麗文批評是在玩火。台北市長蔣萬安今（28）則稱，厚植國防實力是必要的，但也要顧及民生、經濟、地方建設，相信立法院會嚴格把關。

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

廣告 廣告

蔣萬安今天到台北市議會接受市政總質詢，會前被媒體堵訪問到，是否擔心會排擠到民生？蔣萬安強調，厚植國防實力是必要的，但錢一定要花在刀口上，也必須要顧及民生、經濟、地方建設，相信接下來立法院會進行實質的審查及嚴格的把關。

更多三立新聞網報導

香港宏福苑大火94死！蔣萬安宣布即刻全面檢視：規劃強制用鋼製鷹架

傻眼全錯！稱「一代團」BP、GD去高雄 柳采葳怨：台北永遠只有次團

藍議員指增加國防預算恐影響雙城論壇？蔣萬安「希望不會」：12月底舉辦

童子賢若選台北市長是可敬對手？蔣萬安：離選舉還有很長一段時間

