賴清德宣布1.25兆國防預算 郭正亮點名1武器是重要檢驗項目

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％，以彰顯台灣捍衛民主的決心。對此，前立委郭正亮指出，在野陣營不是反對國防，而是希望要買到能用得上的武器，在他看來，國軍是否能夠買到美軍現役的E-2D空中預警機，是最重要的檢驗項目。

《華盛頓郵報》刊登賴總統投書，賴在文中宣布，將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％；強調台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

郭正亮今（26）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，在野陣營不是反對國防，而是希望要買到能用得上的武器，如E-2D空中預警機。他指出，國軍現役的預警機是老舊的E-2K，而E-2D是美軍現役機種，若國軍要與美軍、日本自衛隊連線，勢必需要該型機，但據自己了解，國防部在美國前總統拜登時代就不斷尋求購買E-2D，可是美國就是不賣，「這一項就是最重要的檢驗項目」。

對於郭正亮「E-2D是最重要的檢驗項目」的說法，節目同台來賓、國民黨立委柯志恩直言，國軍採購的66架F-16V至今尚未交機，所以先把這些戰機拿到手再說，E-2D「太遠了」。

