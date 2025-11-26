賴清德宣布1.2兆國防特別預算 陳佩琪驚：完全不需立院審查？
總統賴清德今日（26日）投書《華盛頓郵報》，宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆元）國防特別預算。柯文哲妻子陳佩琪表示，原來特別預算是完全不需經立法院審查，通通是總統說了算？ 自己的國防支出竟然是先投書外國媒體、先跟外國人報告？這種沒經過國會同意的支出，是民進黨自己要出錢嗎？
陳佩琪今(26日)在臉書粉專貼文透露柯文哲的最新狀況，她說，柯文哲在家除上網跟AI學習外，還會花時間把他在北所唸過的書、不懂的都查過一遍，此外也花很多時間在研究官司上，常跟她說這是一場不對等的司法戰爭，民進黨傾國家的資源對付他…。總統賴清德說沒介入司法，此話當真嗎？那就問你，台灣司法為什麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官， 都要幹這種事才行？
陳佩琪指出，今天驚悚的消息… ，我們的總統跳過立院審查，用特別預算舉債買武器，斬釘截鐵說2027肯定打台灣，然後說2030後武器才會來？原來所謂的特別預算是完全不需經立法院審查，通通是總統說了算？自己的國防支出竟然是先投書外國媒體、先跟外國人報告？這種沒經過國會同意的支出，是民進黨自己要出錢嗎？
陳佩琪更表示，那天上民眾黨副秘書長許甫節目前，柯文哲要她別再嘴他了，但引用你們議員的名言總可以吧：「假道德、超超超超級蠢…」、 「我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，我真的白眼翻到天花板去…」。不久前有個你們的民意代表還私下說：「很多人問為什麼會有這麼多人『昏』倒在總統面前啊，這是因為啊…因為啊… 因為他就是個『昏』君啊…」台灣人真的好悲哀， 選了這麼一位領導人， 真的想哭…。
