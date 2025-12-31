賴清德宣布3縣市提名人選！讚「彰化阿信」陳素月表現傑出

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨中執會今（31）日通過，基隆市由議長童子瑋參選、彰化縣由立委陳素月出戰、雲林縣提名劉建國。身兼總統與黨主席的賴清德表示，3位候選人由北到南有共同特質，包括深厚的民意基礎、問政專業，以及深耕基層。其中，他特別形容身為單親媽媽的陳素月如「彰化阿信」，不僅一邊照顧小孩，還南北奔波問政、服務選民，從未叫過一聲苦，表現還特別傑出。

民進黨今日下午召開中執會，並在會後舉辦基隆、彰化、雲林縣市長提名記者會。（許詠晴攝）

民進黨今日下午召開中執會，並在會後舉辦基隆、彰化、雲林縣市長提名記者會。賴清德致詞時表示，今天民進黨中執會再度通過2026年縣市長3個縣市的候選人提名，由北到南3位候選人有一個共同的特質，就是非常好的民意基礎，同時他們3位在議會都是專業問政、深耕基層，獲得民眾一致的肯定。

賴清德首先介紹，童子瑋之所以從政，完全是出於對土地的感情，認為所有理想用講的還不夠，應該要實地執行，所以毅然決然投入政治工作。起初家人、長輩並不支持，所以首次選舉用無黨籍身分參選，既沒有黨的資源，也沒有家中長輩的奧援，完全是靠朋友、基隆市民的支持，一步一腳印，最後高票當選。

賴清德提到，童子瑋擔任議長期間，推動愛二路、旭川河工程順利完成，這是一個歷史的場景，小時候他媽媽曾帶他去過，經由童子瑋的努力，已變成觀光的夜景平台，這更加深了他的看法，應該由童子瑋出來幫基隆解決問題，因為童願意用過去的經驗、專業跟累積的能量，來推動基隆市回到過去雨都的繁華。

賴清德接續介紹，陳素月立委的經歷非常豐富，看到她就覺得很樸實，做事也很踏實，把民眾都當作自己的家人。人如其名，像月亮的光芒一樣那麼樣的溫柔，去幫助需要幫助的民眾。

賴清德提及，高鐵 2015 年在彰化開站，但很可惜沒跟台鐵串連，讓彰化站在高鐵運輸上沒有發揮功能，也是因為陳素月的努力，現在田中支線已經動工，未來台鐵的田中支線會串連高鐵彰化站，讓彰化交通運輸有不一樣的發展。

賴清德也說，陳素月就像阿信一樣，是單親媽媽，除了要照顧小孩，還要問政、服務民眾，南北奔波，但她從未叫過一聲苦，且表現都非常傑出，也因此特別重視教育，推動選區內學校的改建與修補，希望彰化縣的父老鄉親能夠鼎力支持「彰化阿信」，讓她當選縣長。

此外，雲林縣長部分，賴清德指出，劉建國是資深民意代表、是甘苦小孩出身，由媽媽含辛茹苦帶大，所以第一個特質就是非常孝順，在這種環境當中長大，劉建國特別關心弱勢民眾，甚至在雲林縣成立「社會關懷協會」當創會會長，照顧窮苦的人，而第二個特質是非常有骨氣，年輕時為媽媽爭一口氣，未來對社會公義也非常有抱負。

賴清德也特別提出，劉建國身為衛環委員會召委，癌症病友團體需要協助都會找劉，還記得他當副總統時，劉建國曾帶癌症病友團體來找他，希望能成立100 億規模的「癌症新藥基金」。所以可以看出，劉建國的確是非常關心弱勢、照顧雲林縣父老鄉親、爭取醫療服務的資源、同時也爭取重大建設解決地方的困難，所以他是最適合的下一任雲林縣縣長人選。

