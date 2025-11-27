賴清德宣布8年投入兆元國防預算 美國務院、參眾議員皆表態支持 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

總統賴清德昨（26）日舉行記者會，宣布未來8年將投入新台幣1.25兆的國防特別預算。對此，美國國務院回應，樂見台灣宣布新的國防特別預算，美國支持台灣依其面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力；而聯邦參、眾議員也不分黨派，皆發文表達肯定，此特別預算將有助於確保區域和平與穩定。

賴清德昨日宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算規劃，預計2026年至2033年共投入1.25兆經費，籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，包括打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對此，共和黨籍的美國聯邦參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）在X平台發文表示，樂見賴總統宣布增加國防預算，台灣是美國強有力、可信賴的夥伴，提出這項特別預算的決定是確保區域和平及穩定的重要一步。聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）則肯定賴清德嚴肅看待台灣自我防衛，「這些投資將提升嚇阻並強化台灣海峽的和平與穩定」。

民主黨籍聯邦參議員金安迪（Andy Kim）也在X平台發文，樂見賴清德這項宣布，和美國合作將有助確保台灣具備自我防衛的能力。他強調，「當台灣致力強化防衛與韌性時，美國也必須在符合台灣關係法下，持續維持強勁的嚇阻與防衛能力」。

美國在台協會（AIT）處長谷立言也透過AIT官方臉書發文指出，台灣加入歐洲各國、日本、南韓等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，以因應全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰。他強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，此舉符合「台灣關係法」以及數十年來多屆美國政府的一貫承諾。

照片來源：翻攝自賴清德臉書

